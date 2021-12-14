​ "سعفان" يكشف موقف الشركات الراغبة في غلق أو تغيير نشاطها بقانون العمل الجديد

كتب- يوسف عفيفي:

فسر محمد سعفان وزير القوى العاملة، المواد (11- 205- 206 -207) الخاصة بانتظار الشركة الراغبة في الإغلاق الكلي أو الجزئي أو تغيير النشاط في قانون العمل الجديد.

جاء ذلك في ختام جلسة حوارية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول حلقات النقاش المجتمعي بشأن قانون العمل، والتي استمرت فعالياتها لمدة ثلاثة أيام بمقر التنسيقية.

وسأل النائب محمد فريد عن المواد (11 - 205 - 206 -207) الخاصة بانتظار الشركة الراغبة في الإغلاق الكلي أو الجزئي أو تغيير النشاط قرار الجهة الإدارية خلال 45 يوما باعتبارها مدة طويلة في حالة أن الشركة تمر بالفعل بظروف صعبة؟.

أجاب الوزير، أن صعوبة الإجراءات أحيانا تكون لصالح العمال لأن الكثير من المنشآت قد تعلن عن إغلاق جزئي صوري بهدف التخلص من 300 أو 400 عامل، فلغلق هذا الباب كان لا بد من عمل إجراءات دقيقة تستغرق وقت أطول.

وتحدثت نجوى إبراهيم، عضو التنسيقية، عن مكافحة الانتهاكات والعنف والتحرش ضد المرأة خلال العمل وعن تفعيل إلزام صاحب العمل بتوفير حضانة أو بدل حضانة لرعاية الطفل فترة عمل الأم.

حضر اللقاء، كل من النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائب عمرو درويش، النائب أحمد مقلد، والنائبة نهى زكي، والنائب عمرو عزت، والنائب محمد فريد، و نجوى إبراهيم، عضو التنسيقية، والنائب عمرو يونس، والنائب محمد إسماعيل، والنائب نادر مصطفى، والنائبة مارسيل سمير، والنائب محمود تركي، والنائب أكمل نجاتي، والنائب محمد السباعي، أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن التنسيقية، وكلا من أعضاء التنسيقية محمود خليل، ورحاب عبدالله، وشيرين ممدوح، ومؤمن سيد، وأحمد يحيى.