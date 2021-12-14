وزيرة الثقافة تفتتح الدورة 28 من مهرجان المسرح التجريبي

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القاهرة - مصراوي:

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي (دورة الدكتور فوزي فهمي)، على مسرح البالون بالعجوزة.

وقالت عبد الدايم: إن الدورة الجديدة من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تقدم فعاليات وأنشطة تحث على خروج المبدع عن الثابت المستقر، وتستهدف الوصول لعرض مسرحي تتحقق فيه كل أساليب الجدة والابتكار.

وأضافت: أن هدفنا ينصب على أن تسري رياح التجريب واثقة في كل ربوع مصر، وعلى مدار العام للإيمان أن التجريب ضرورة ملحة لتقديم أشكال مسرحية تساير التطور المتسارع في كل أشكال الحياة.

وتابعت: إن أهم ما تسعى لتحقيقه هذه الدورة أن تشارك غالبية مدن مصر في الفعاليات سواء بالفعل المسرحي التجريبي أو التلقي ففي هذه اللحظة التي تفتتح فيها الدورة الثامنة والعشرون من المهرجان يتم فيها تقديم تسعة عروض مسرحية في محافظات (المنيا - بور سعيد - الجيزة - بني سويف - دمياط - البحيرة - القليوبية)، ضمن مشروع نادي المسرح التجريبي الذي يستهدف تقديم عروض تجريبية يقوم على صناعتها فنانون من كل ربوع مصر، وفي نهاية المهرجان سيفوز عرض منها - بجائزة يتسلمها في حفل الختام.

وكشفت أنه سوف تتجول بعض العروض في المحافظات ولن تقام بعض العروض الدولية في محافظات (الغربية، الإسكندرية، القليوبية)، أما الورش التدريبية فبجانب القاهرة تقام ورش تدريبية في الإسماعيلية، وبني سويف، والأقصر، والإسكندرية، ليكون عدد المحافظات التي تتفاعل مع المهرجان عشر محافظات، وفي الدورات القادمة نسعى لأن تشارك محافظات مصر كلها وأوضحت أن الفعاليات تشمل مجموعة من الندوات الفكرية التي يشارك فيها باحثون متميزون من مصر والعالم، ومعرضا للسينوغرافيا، ومجموعة من الإصدارات المطبوعة – تأليفا وترجمة - لعدد من الكتاب المصريين والأجانب وغير ذلك من الأنشطة التي تستهدف مشاركة العدد الأكبر من المبدعين في مصر وخارجها.

وأعلنت منح جوائز مالية مجموعها مليون جنيه مصري للفائزين، مؤكدة أن دورة هذا العام تقام بشكل استثنائي في ديسمبر، وعلى مسرح البالون، في حين تقام فعاليات الختام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية واعتبارا من الدورة القادمة سيعود المهرجان لموعده الأصلي ليقدم فعالياته في الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر 2022.

وفي هذه المناسبة لا يفوتني أن أذكر ووجهت التحية لاسم الراحل الدكتور فوزي فهمي الذي تحمل اسمه هذه الدورة لما قدمه من مساهمات لإثراء الحياة المسرحية فنا وإدارة، وما تركه من بصمات واضحة في كل مناحي الحياة الأكاديمية والفنية في مصر والوطن العربي.

قدمت الحفل الفنانة القديرة عايدة فهمي وبدأ بفيلم قصير تناول تفاصيل الدورة 28 وآخر عن الراحل الدكتور فوزي فهمي، كما تم تكريم لجنة مشاهدة العروض المصرية.

سبق الحفل افتتاح معرض التصميمات المسرحية غير التقليدية بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون وضم 55 تصميما مسرحيا من 19 دولة .

يذكر أن الدورة 28 لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي تستمر حتي 19 ديسمبر علي مسارح القاهرة و11 محافظة اخرى وتحمل اسم الراحل الدكتور فوزي فهمي ويشارك بها 38 دولة عربية وأجنبية، وتقدم للمشاركة في مسابقاتها 285 عرضا تم اختيار 14 عرضا مصريا ودوليا وتتكون لجنة تحكيم المسابقة من الدكتور أبو الحسن سلام "رئيسا" وعضوية كل من المخرج والمؤلف جواد الأسدي "العراق"، والفنانة مايا ديفيد "صربيا"، والممثل المسرحي Olivier Dubios "فرنسا"، والكاتب والمخرج المسرحي نمر سلمون "أسبانيا / سوريا"، والموسيقار هشام جبر "مصر"، والمسرحيZenon kruszelnicki "الولايات المتحدة الأمريكية".

وتكرم كل من المخرج عصام السيد "مصر"، الفنان حسن الجريتلي "مصر"، خالد الطريفي "الأردن"، ناجي الحاي "الإمارات" و Jean-Guy Lecat "فرنسا".