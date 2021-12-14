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لماذا رفض نواب التنسيقية مشروع قانون فرض رسوم على بعض السلع؟

08:41 م الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
لماذا رفض نواب التنسيقية مشروع قانون فرض رسوم على بعض السلع؟

مجلس النواب

القاهرة - مصراوي:

رفض عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بفرض رسوم تنمية موارد على بعض السلع والخدمات.

وكان نواب التنسيقية خالد بدوي وأحمد مقلد ومحمد عبد العزيز وأحمد مقلد رفضوا في الجلسة العامة مشروع القانون المعروض بسبب أنه يحمل على المواطنين أعباء جديدة ويفرض رسوم على السلع المعمرة وبعض السلع الأخرى والخدمات والأنشطة الفنية مثل السينما وبعض العروض الفنية وبعض الأنشطة السياحية مما اعتبره نواب التنسيقية مساس بالطبقة الوسطى في ظل تحمل المواطن أعباء الإصلاح الاقتصادي.

ووافق مجلس النواب على إرجاء المناقشة استجابة لرفض نواب التنسيقية لإعادة النظر في القانون.​

مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين رسوم تنمية موارد

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