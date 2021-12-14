كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة من الأربعاء 15 ديسمبر وحتى الاثنين 20 ديسمبر.

ومن المنتظر أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، وشمال الصيعد، مائل للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.

الأربعاء 15 ديسمبر:

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30 - 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا، على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

نشاط رياح، على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الخميس 16 ديسمبر:

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا، على مناطق من جنوب الدلتا وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

الجمعة 17 ديسمبر:

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا، على مناطق من جنوب الدلتا على فترات متقطعة.

نشاط رياح، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

السبت والأحد 18 و 19 ديسمبر:

فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا، على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الإثنين 20 ديسمبر:

فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.