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رئيس "شباب النواب" يكشف تفاصيل زيارة أحمد شوبير للبرلمان

08:28 م الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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كتب- نشأت علي:
كشف الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تفاصيل زيارة الإعلامي أحمد شوبير، لمقر البرلمان اليوم.

وقال حسين، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إنه ناقش مع شوبير، خلال اللقاء بعض النقاط الخاصة برعاية اللاعبين القدامى وأسرهم، حيث حرص شوبير على ضرورة وجود قناة شرعية تساعدهم في مواجهة أعباء الحياة.

ونقل شوبير إلى رئيس لجنة الشباب مدى المعاناة الكبيرة التي تواجه اللاعبين القدامي، بعد الاعتزال وهو ما يتطلب البحث عن موارد لتوفير حياة كريمة لهم حيث طالب بالبحث عن آلية لتوفير الموارد اللازمة لرعاية قدامى الرياضيين.

وأكد محمود حسين، حرص اللجنة على توفير الحياة الكريمة للاعبين القدامى باعتبارهم لهم دور كبير في الرياضة المصرية، لافتًا إلى أن اللجنة تسعي لتبني المطالب التي عرضها الإعلامي أحمد شوبير.

وفي نهاية اللقاء حرص الحضور على التقاط الصور التذكارية، ووجه الكابتن أحمد شوبير، الشكر لرئيس لجنة الشباب والرياضة على حسن الاستقبال واهتمامه بكل ما يتعلق بقضايا الشباب والرياضة.

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