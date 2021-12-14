Masrawy logo white

وزيرة الثقافة تكشف أهمية تسجيل الخط العربي على قوائم اليونسكو

08:25 م الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
وزيرة الثقافة تكشف أهمية تسجيل الخط العربي على قوائم اليونسكو

الدكتورة إيناس عبد الدايم


القاهرة - مصراوي:

نجحت مصر بالتنسيق مع دول السعودية، لبنان، الأردن وتونس في تسجيل الخط العربى على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو، عبر جهود وزارتى الثقافة ووزارة الخارجية ووفد مصر لدي اليونسكو وهو الملف السادس الذى تم تسجيله بعد (السيرة الهلالية، التحطيب، الأراجوز، الممارسات المرتبطة بالنخله والنسيج اليدوى بالصعيد).

وقالت عبد الدايم، في بيان اليوم، إن تسجيل الخط العربى على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو جاء بعد تقديم ملف شاركت مصر فى إعداده مع 16 دولة.

وأضافت: يعد هذا إنجازا جديدا في مجال صون الهوية باعتبار الخط من أهم مفردات الحضارة العربية وأحد الوسائل الفاعلة في التعريف بها مما يساهم فى الحوار بين الثقافات العالمية ويدعم جهود إلقاء الضوء على تاريخها.

ووجهت الشكر للجنة صياغة الملف وهم الدكتورة نهلة إمام خبير التراث الثقافي غير المادي وممثل مصر به، والدكتور هاني الهياجنة (الأردن)، الدكتورة آني طعمة (لبنان)، الدكتور عماد بن صولة (تونس) والفنان محمد بغدادي المستشار العلمي للملف.​

إيناس عبد الدايم السعودية اليونسكو الخط العربي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
799

إصابات اليوم

44

وفيات اليوم

1321

متعافون اليوم

369997

إجمالي الإصابات

21104

إجمالي الوفيات

307926

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| كاف يعلن حكام بطولة كأس الأمم الأفريقية.. "بينهم 5 مصريين"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا