وزيرة الثقافة تكشف أهمية تسجيل الخط العربي على قوائم اليونسكو



القاهرة - مصراوي:

نجحت مصر بالتنسيق مع دول السعودية، لبنان، الأردن وتونس في تسجيل الخط العربى على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو، عبر جهود وزارتى الثقافة ووزارة الخارجية ووفد مصر لدي اليونسكو وهو الملف السادس الذى تم تسجيله بعد (السيرة الهلالية، التحطيب، الأراجوز، الممارسات المرتبطة بالنخله والنسيج اليدوى بالصعيد).

وقالت عبد الدايم، في بيان اليوم، إن تسجيل الخط العربى على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو جاء بعد تقديم ملف شاركت مصر فى إعداده مع 16 دولة.

وأضافت: يعد هذا إنجازا جديدا في مجال صون الهوية باعتبار الخط من أهم مفردات الحضارة العربية وأحد الوسائل الفاعلة في التعريف بها مما يساهم فى الحوار بين الثقافات العالمية ويدعم جهود إلقاء الضوء على تاريخها.

ووجهت الشكر للجنة صياغة الملف وهم الدكتورة نهلة إمام خبير التراث الثقافي غير المادي وممثل مصر به، والدكتور هاني الهياجنة (الأردن)، الدكتورة آني طعمة (لبنان)، الدكتور عماد بن صولة (تونس) والفنان محمد بغدادي المستشار العلمي للملف.​