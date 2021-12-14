ضيوف "العالمية للقرآن" في جولة سياحية بالقاهرة: الله حبا مصر بالبركات -صور

كتب - محمود مصطفى:

نظمت وزارة الأوقاف، الثلاثاء، جولة سياحية ترفيهية لجميع المشاركين في المسابقة العالمية الـ 28 للقرآن الكريم من المحكمين والمتسابقين من مختلف دول العالم.

وزار الوفد، المتحف المصري بميدان التحرير، والجامع الأزهر، ومسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، وأبدى المشاركون إعجابهم الشديد بما رأوه من آثار شاهدة بعظمة الحضارة المصرية التي أبهرت العالم أجمع، مشيدين بروعة وجمال فن العمارة الإسلامية، وما تنبئ عنه من ملامح الشخصية المصرية.

وأكد المشاركون، أن مصر لها تاريخ عريق ومتميز، ‏وآثارها وحاضرها ينطقان بريادتها العالمية في البناء والتشييد، وأن الله (عز وجل) حبا مصر وشعبها بالخيرات والبركات، فهي حقًا خزائن الأرض، وحفظها الله (عز وجل) بحفظها للقرآن الكريم وعنايتها ورعايتها لأهله.

وقدم المشاركون الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على كرم استضافته ورعايته لأهل القرآن، سائلين الله تعالى لمصر أن يحفظها من كل سوء، وأن يجعلها أمنًا أمانًا وسائر بلاد العالمين.