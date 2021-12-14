Masrawy logo white

نائب بـ"الشيوخ": قانون العمل الجديد يستهدف توسيع دائرة التوظيف والتشغيل

07:47 م الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
نائب بـ"الشيوخ": قانون العمل الجديد يستهدف توسيع دائرة التوظيف والتشغيل

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

قال المهندس عبدالخالق عياد، رئيس لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، إن اللجنة بذلت جهدًا كبيرًا على مدار الأربعة أشهر الماضية، فى مناقشات مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حرصًا على الخروج بقانون متوازن يحقق الصالح العام.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، مساء اليوم الثلاثاء، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وعدد من ممثلي الوزارة، وممثلي اتحاد نقابات عمال مصر، واتحاد الصناعات، وممثل وزارة شئون المجالس النيابية.

وأضاف "عياد"، أن اللجنة خلال المناقشات حرصت على الاستماع لكل وجهات النظر بشأن مشروع القانون، وأدخلت العديد من التعديلات، لتحقيق أهداف القانون وتحقيق الصالح العام لمنظومة العمل والتوازن بين صاحب العمل والعمال، دون الانحياز لطرف على حساب الآخر.

وقال عياد: "الأهم في النهاية أنه يتحقق الهدف وهو توسيع دائرة التوظيف والتشغيل"، موجهًا الشكر للحكومة وخاصة وزارة القوى العاملة بعد إدخال تعديلات مقترحة منها وموافقة اللجنة عليها، وتصب فى صالح العمال وحمايتهم.

مجلس الشيوخ عبدالخالق عياد لجنة القوى العاملة دائرة التوظيف والتشغيل

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
799

إصابات اليوم

44

وفيات اليوم

1321

متعافون اليوم

369997

إجمالي الإصابات

21104

إجمالي الوفيات

307926

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| كاف يعلن حكام بطولة كأس الأمم الأفريقية.. "بينهم 5 مصريين"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا