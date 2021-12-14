نائب بـ"الشيوخ": قانون العمل الجديد يستهدف توسيع دائرة التوظيف والتشغيل

كتب- نشأت علي:

قال المهندس عبدالخالق عياد، رئيس لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، إن اللجنة بذلت جهدًا كبيرًا على مدار الأربعة أشهر الماضية، فى مناقشات مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حرصًا على الخروج بقانون متوازن يحقق الصالح العام.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، مساء اليوم الثلاثاء، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وعدد من ممثلي الوزارة، وممثلي اتحاد نقابات عمال مصر، واتحاد الصناعات، وممثل وزارة شئون المجالس النيابية.

وأضاف "عياد"، أن اللجنة خلال المناقشات حرصت على الاستماع لكل وجهات النظر بشأن مشروع القانون، وأدخلت العديد من التعديلات، لتحقيق أهداف القانون وتحقيق الصالح العام لمنظومة العمل والتوازن بين صاحب العمل والعمال، دون الانحياز لطرف على حساب الآخر.

وقال عياد: "الأهم في النهاية أنه يتحقق الهدف وهو توسيع دائرة التوظيف والتشغيل"، موجهًا الشكر للحكومة وخاصة وزارة القوى العاملة بعد إدخال تعديلات مقترحة منها وموافقة اللجنة عليها، وتصب فى صالح العمال وحمايتهم.