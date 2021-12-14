القطاع السياحي يرحب بآلية وضع استراتيجية للسياحة المستدامة في مصر

كتب- يوسف عفيفي:

رحب ممثلو القطاع السياحي، بآلية وضع استراتيجية وطنية للسياحة المستدامة في مصر، وأهمية الموضوعات التي تناولتها الإستراتيجية والمناقشات المهمة والمثمرة التي دارت خلال جلسات ورشة العمل بين المستثمرين السياحيين وكذلك المسئولين الحكوميين وبيت الخبرة العالمي المسئول عن وضع الإستراتيجية.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بعد ورشة العمل الأخيرة التي نظمها الاتحاد المصري للغرف السياحية بالقاهرة.

وأعرب عدد من المستثمرين وممثلي القطاع السياحي، عن أملهم في تنفيذ التوصيات المهمة التي خرجت خلال ورشة العمل وفي مقدمتها الخريطة الاستثمارية وتحسين البيئة التشريعية وزيادة الأحداث والفعاليات والاحتفالات السياحية والأثرية والفنية لما لها من مردود دعائي كبير يصب في صالح صناعة السياحة ونموها.

كما أعربوا عن ثقتهم في الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بصناعة السياحة مما يعطي الأمل في تنفيذ التصور النهائي الذي سوف تخرج به تلك المناقشات فيما يخص الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة.

وأكد حسام الشاعر عضو جمعية مستثمري البحر الأحمر وجنوب سيناء، أن ما يتم من وضع استراتيجية وطنية للسياحة المستدامة جهد يستحق التقدير ومؤشر على أن السياحة سوف تسير في الاتجاه الصحيح بالمستقبل القريب.

وأشار الشاعر، إلى أن هناك عدة نقاط قوة لتلك الخطوة المهمة في مقدمتها وضع خطة استراتيجية تراعي كافة الأنشطة والمنتجات السياحية وتتضمن خريطة طريق شاملة لكيفية عمل كافة الجهات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية في التعامل مع السياحة سوف يكون مردودها خلق صناعة سياحة قوية قادرة على المنافسة بقوة تواكب الامكانيات الفريدة وغير المحدودة لمصر، بجانب ترسيخ الحوار المثمر والتعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص، وطالب الشاعر بعدة نقاط حتى تحقق تلك الخطوة نتيجة قوية أهمها ضرورة عرض التصور النهائي للاستراتيجية على القطاع الخاص مثلما تم في ورشة العمل الأخيرة لوضع الملاحظات النهائية قبل رفعها إلى الدولة، وثانيا أن تتحول ما تضمنته الاستراتيجية من توصيات إلى قرارات حكومية سريعة.

وأشار الشاعر، إلى أن هناك مؤشرات إيجابية على ما ستخرج به الاستراتيجة من توصيات منها تحفيز الاستثمار وتطبيق سياسة الشباك الواحد وأفكار تخص المطارات ووسائل النقل، بالإضافة إلى الرؤية المختلفة للدعاية والتسويق في الاستراتيجية، وأهم عناصرها بالطبع الاهتمام بالأحداث والاحتفالات السياحية، وأن مردودها الدعائي و على التدفق السياحي كبير للغاية، مستشهدا باحتفالية افتتاح طريق الكباش في الأقصر مؤخرا والتي كان لها مردودا دعائيا كبيرا لمصر.

وأكد عضو جمعية مستثمري البحر الأحمر وجنوب سيناء، أنه طلب من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار تكرار هذه الاحتفالية سنويًا احتفالا برأس السنة الفرعونية أو مواكبة أي ذكري فرعونية وتقوم الشركات السياحية بتسويقها.

من جانبه، أكد علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة الفنادق، أن أهم ما تمثله جهود وضع استراتيجية وطنية للسياحة المستدامة، أنها عالجت سلبية كبيرة كانت موجودة بتجاهل القطاع السياحي الخاص في وضع الخطط المتعلقة بنشاطه، وهذه المرة تم التوافق على أن يقوم القطاع الخاص بوضع إستراتيجية تتم مناقشتها مع الحكومة بكافة أجهزتها والبرلمان أيضا.

وسرد ممثلو القطاع السياحي بكافة أطيافه المعوقات التي تعوق الاستثمار والتشغيل السياحي وكذلك الحلول المقترحة لتلك المعوقات، وننتظر صدور الإستراتيجية في صورتها النهائية ليتم بناء عليها وضع تصور بالقوانين والقرارات والمشروعات المطلوبة حتى تتحقق التنمية السياحية المستدامة.

ومن ناحيته، أكد كريم محسن عضو لجنة تسيير أعمال غرفة الشركات، أن ما يحدث من وضع استراتيجية وطنية للسياحة المستدامة عمل هائل يستحق التقدير، مضيفا أنه كانت هناك محاولة عام 2009 لوضع تلك الاستراتيجية لكنها توقفت بعد أحداث يناير وما تلاها وكان من المهم تجديد تلك الخطوة.

وأشار محسن، إلى أن وجود خطة علمية مدروسة للتنمية السياحية يقضي على معظم السلبيات التي كانت تعاني منها صناعة السياحة، ووجود تلك الاستراتيجية يضمن سلامة كافة العناصر المتعلقة بصناعة السياحة وبما يؤدي في النهاية إلى بناء ليس مناطق سياحية إنما مجتمعات متكاملة تقوم أساسا على السياحة وهو توجه الدولة حاليا في مختلف المجالات وليس السياحة فقط، وهذه الخطوة تأخرت كثيرا

وأوضح محسن، أن من أهم ما تضمنته الاستراتيجية ما يخص الدعاية الغير مباشرة، في الإعلانات والدعاية المباشرة يكون معلوم أنها مدفوعة وموجهة أما الدعاية الغير مباشرة فتأثيرها أقوى بكثير.

وأضاف أن أهم أساليب الدعاية الغير مباشرة هي الاحداث السياحية والأثرية المختلفة مثل احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية و احتفالية الأقصر وافتتاح طريق الكباش و التي سيكون لها مردود كبير ليس علي مدينة الأقصر فقط إنما على كافة المدن السياحية بمصر، حيث إنها تؤكد على أن مصر مجتمع آمن مستقر ينبض بالحياة والبهجة وتلك دعاية تساوي عشرات الملايين من الدولارات وتأثيرها أقوى بكثير من تنفيذ حملات إعلانية وإعلامية لتأكيد هذا المعنى.

وطالب عضو لجنة تسيير أعمال غرفة الشركات، محسن بتنظيم فعاليات أخري فنية ورياضية وثقافية وبالتأكيد سياحية وأثرية بما يؤكد قوة واستقرار مصر.

وأعرب تامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، عن سعادته بالطريقة التي بدأت بها أعمال تحديث الإستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة، فقد نجح بيت الخبرة العالمي حتى الآن في السير بطريقة احترافية لوضع تلك الإستراتيجية المنتظرة لصناعة السياحة، واستطاعوا وضع المحاور المهمة التي تضمن بناء صناعة سياحة قوية تليق بالإمكانيات السياحية الكبيرة التي تتمتع بها مصر، ثم بحثوا في كل ما يخص صناعة السياحة وجمعوا معلومات متكاملة عنه من قوانين وأنماط سياحية واستثمارات ومطالب من الحكومة ومن القطاع الخاص، ثم أقاموا حوار صريح ومباشر مع ممثلي كافة القطاعات السياحية والحكومة بما يضمن وضع خطة علمية مدروسة ومتكاملة للمستقبل.

وأعرب مكرم، عن أمله في أن تستكمل أعمال بناء ووضع الاستراتيجية بنفس الطريقة حتى يكون المنتج النهائي، معبرا عن طموحات الدولة فيما يخص صناعة السياحة

وأكد ناصر تركي عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، أنه ولأول مرة نرى خطة لتحقيق سياحة مستدامة بمصر بدراسة علمية وليست عشوائية كما كان في السابق تراعي مختلف عناصر التنمية السياحية من طرق ووسائل نقل بمختلف أنواعها ووسائل ترفيه وتنويع الأنشطة السياحية , وأضاف تركي أن الخطوة الأهم تحويل تلك الإستراتيجية بما تضمنته من أفكار ومقترحات إلى واقع عملي.

وأعرب تركي، عن ثقته في الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بالسياحة وتذليل كافة العقبات أمام تطورها ونموها , وأضاف أن الرئيس السيسي يعمل في مختلف عناصر التنمية بمصر من خلال تصورات متكاملة وشاملة وهو ما توفره تلك الإستراتيجية التي تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.

وشدد تركي، على أن تنفيذ ما جاء بتلك الإستراتيجية سوف يذهب بالسياحة الى مكان أخر حلمنا به كثيرا ونثق أنه سيتحقق بفضل اهتمام الدولة بصناعة السياحة لتصبح تلك الإستراتيجية دستور عمل ثابت ومستمر للاستثمار السياحي لا يرتبط بأشخاص ولا يخضع للاجتهادات الشخصية.

وأشاد تركي بحضور وزير النقل الفريق كامل الوزير فعاليات ورشة العمل وتقديم عرض شامل للتطورات الكبرى التي يشهد قطاع النقل خاصة ما يخدم صناعة السياحة , وكذلك حرص وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني علي حضور الجلسات وعرض الرؤية المتكاملة القوية للوزارة لتحقيق التنمية السياحية الشاملة والمستدامة

وأوضح محمد الحسانين رئيس جمعية السياحة الثقافية، أن أهم ما كشفته ورشة العمل التي نظمها اتحاد الغرف السياحية أن القطاع الخاص السياحي لم يعد يتم النظر إليه بنظرة سلبية أو هامشية، بدليل حرص وزارة السياحة والآثار والإتحاد على دعوة ممثلي كافة الأنماط السياحية لمناقشتهم والاستماع إلى آرائهم.

وتابع الحسانين: فشاهدنا حضور ممثلين لكل المناطق السياحية وجمعيات الاستثمار السياحي وكافة الأنماط والأنشطة السياحية من شركات وفنادق ومطاعم وسياحة شاطئية وأثرية، ومن الإيجابيات أيضا التي شهدتها ورشة العمل أن المسئولين وكذلك بين الخبرة العالمي كانوا حريصين كل الحرص على الاستماع إلى كافة الآراء وفتح نقاش صريح وممتد حول كافة النقاط وتسجيل ملاحظات القطاع حول الإستراتيجية.

وطالب محمد الحسانين، أنه عند وضع التصور النهائي للاستراتيجية أن يتم عرضه على ممثلي القطاع أيضا لإبداء أية ملاحظات نهائية.