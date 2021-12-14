إجراءات جديدة من الصحة بشأن الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية

كتب - أحمد جمعة:

عقدت اللجنة العليا لمقاومة مضادات الميكروبات التابعة لوزارة الصحة والسكان، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، لمتابعة سير العمل بالخطة القومية للحد من مقاومة مضادات الميكروبات والاستخدام الرشيد للأدوية والمضادات الحيوية، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة٢٠٣٠.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع الخطة التنفيذية لمنظومة الترصد الإلكتروني لمكافحة الأمراض المعدية بالمستشفيات، كما ناقشت الوضع الحالي في مصر للميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية مقارنة بالوضع العالمي.

وأكد "عبد الغفار" التنسيق المستمر بين كافة قطاعات الوزارة لتوفير المستلزمات المطلوبة بالمستشفيات لتعزيز منظومة ترصد العدوى الخاصة بالميكروبات المضادة للمضادات الحيوية وترشيد استهلاكها، من خلال تجهيز معامل الميكروبيولوجي وتطوير نظام الرقمنة، فضلاًعن إعداد التقارير الخاصة ببرامج علاج العدوى البكتيرية للمرضى بما يساهم في الحد من تأثير مقاومة مضادات الميكروبات.

ولفت "عبد الغفار" إلى تأكيد اللجنة على استمرار تقديم التدريبات للصيادلة الإكلينيكيين على برامج ترشيد وحوكمة المضادات الحيوية للعمل بالمستشفيات، وذلك بالتعاون بين إدارة مكافحة العدوى، وهيئة الدواء، ومنظمة الصحة العالمية، مشيراً إلى التعاون المستمر والمشترك لترشيد استهلاك المضادات الحيوية.

وأشار إلى أن اللجنة أكدت المرور الدوري على المستشفيات للتأكد من من تطبيق الترصد الإلكتروني لمكافحة الأمراض المعدية بالمستشفيات، مؤكداً زيادة حملات التوعية المجتمعية للمواطنين بمخاطر الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، مما يؤدي إلى ضعف قدرتها في علاج الأمراض.