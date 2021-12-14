Masrawy logo white

إجراءات جديدة من الصحة بشأن الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية

07:10 م الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
إجراءات جديدة من الصحة بشأن الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية

اجتماع اللجنة العليا لمقاومة مضادات الميكروبات

كتب - أحمد جمعة:

عقدت اللجنة العليا لمقاومة مضادات الميكروبات التابعة لوزارة الصحة والسكان، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، لمتابعة سير العمل بالخطة القومية للحد من مقاومة مضادات الميكروبات والاستخدام الرشيد للأدوية والمضادات الحيوية، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة٢٠٣٠.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع الخطة التنفيذية لمنظومة الترصد الإلكتروني لمكافحة الأمراض المعدية بالمستشفيات، كما ناقشت الوضع الحالي في مصر للميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية مقارنة بالوضع العالمي.

وأكد "عبد الغفار" التنسيق المستمر بين كافة قطاعات الوزارة لتوفير المستلزمات المطلوبة بالمستشفيات لتعزيز منظومة ترصد العدوى الخاصة بالميكروبات المضادة للمضادات الحيوية وترشيد استهلاكها، من خلال تجهيز معامل الميكروبيولوجي وتطوير نظام الرقمنة، فضلاًعن إعداد التقارير الخاصة ببرامج علاج العدوى البكتيرية للمرضى بما يساهم في الحد من تأثير مقاومة مضادات الميكروبات.

ولفت "عبد الغفار" إلى تأكيد اللجنة على استمرار تقديم التدريبات للصيادلة الإكلينيكيين على برامج ترشيد وحوكمة المضادات الحيوية للعمل بالمستشفيات، وذلك بالتعاون بين إدارة مكافحة العدوى، وهيئة الدواء، ومنظمة الصحة العالمية، مشيراً إلى التعاون المستمر والمشترك لترشيد استهلاك المضادات الحيوية.

وأشار إلى أن اللجنة أكدت المرور الدوري على المستشفيات للتأكد من من تطبيق الترصد الإلكتروني لمكافحة الأمراض المعدية بالمستشفيات، مؤكداً زيادة حملات التوعية المجتمعية للمواطنين بمخاطر الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، مما يؤدي إلى ضعف قدرتها في علاج الأمراض.

مضادات الميكروبات المضادات الحيوية وزارة الصحة حسام عبد الغفار

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
799

إصابات اليوم

44

وفيات اليوم

1321

متعافون اليوم

369997

إجمالي الإصابات

21104

إجمالي الوفيات

307926

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا