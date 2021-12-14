المتحف المصري يستقبل المشاركين بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، استقبال المتحف المصري بالتحرير، اليوم الثلاثاء، وفدًا من المتسابقين المشاركين في المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم، من ٤٠ دولة حول العالم، بالإضافة إلى عدد من المحكمين الدوليين، وذلك خلال تواجدهم في مصر للمشاركة في المسابقة التي تنظمها وزارة الأوقاف المصرية.

وبحسب بيان اليوم، كان في استقبالهم صباح عبد الرازق مدير عام المتحف والتي اصطحبتهم في جولة داخل قاعات المتحف المختلفة.

وأشارت مدير عام المتحف، إلى أن أعضاء الوفد حرصوا خلال زيارتهم على التعرف على القطع الأثرية الفريدة التى يضمها المتحف والتي تعبر عن مختلف عصور الحضارة المصرية القديمة، كما أعربوا عن إعجابهم بتلك الكنوز الأثرية الفريدة التي يضمها المتحف وخاصة كنوز الملك الشاب توت عنخ آمون.

وخلال الجولة، حرص أعضاء الوفد على التقاط العديد من الصور التذكارية لتسجيل زيارتهم لهذا الصرح العظيم.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من الأحداث والفعاليات الهامة والدولية التي تُقام بمصر للترويج للمقاصد السياحية والأثرية المختلفة بها، وذلك من خلال منح زيارات مجانية لجميع الوفود المشاركة في هذه الأحداث للتعرف على المتاحف والأماكن السياحية والأثرية بمصر.