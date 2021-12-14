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السكة الحديد تقرر تعديل تركيب بعض قطارات الوجه البحري

06:37 م الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
السكة الحديد تقرر تعديل تركيب بعض قطارات الوجه البحري

أرشيفية

كتب- أسامة علي:

قررت هيئة السكة الحديد، تعديل تركيب بعض القطارات على بعض الخطوط بالوجه البحري.

وقالت السكة الحديد، في بيان لها، اليوم، إنه في إطار التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة، خاصة قطاع الوحدات المتحركة والعمل على راحة جمهور الركاب ، قررت الآتي:
أولا : اعتبارًا من يوم 16/12/2021
يتم تعديل تركيب قطار 963 أكسبريس القاهرة / الإسماعيلية جدولة الحالي بتركيب 10 عربات محسنة (تحيا مصر) و نظرًا لفك ارتباط برج الشمال يتم قيام قطار 963 من محطة كوبري الليمون.

ثانيا: اعتبارًا من يوم 17/12/2021
يتم تعديل تركيب قطار 1112 اكسبريس الإسماعيلية / القاهرة جدولة الحالي بتركيب 10 عربات محسنة (تحيا مصر).

السكة الحديد قطارات الوجه البحري تعديل القطارات

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