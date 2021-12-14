حدث في 8 ساعات| السيسي يزور جامعة كفر الشيخ.. والبرلمان يوافق على تعديلات القيمة المضافة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، جامعة كفر الشيخ، حيث شارك في إفطار جماعي مع الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وحرصه على إجراء حوار مفتوح معهم للاستماع إلى وآرائهم.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي يزور جامعة كفر الشيخ.. و4 توجيهات للأعلى للجامعات

زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، جامعة كفرالشيخ بمحافظة كفرالشيخ، والتقى بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي اجتمع بالمجلس الأعلى للجامعات بمقر جامعة كفر الشيخ.

وقد أكد الرئيس دعم الدولة الكامل لمنظومة الجامعات تقديرا لدورها الهام وإيمانا بأن التعليم الجامعي المتميز والمتطور هو قاطرة التقدم التي تقود الأمم إلى مستقبل أفضل.

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السيسي يعين قائدا جديدا للقوات البحرية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتعيين اللواء بحري أركان حرب أشرف إبراهيم عطوة مجاهد قائداً للقوات البحرية.

كما أصدر الرئيس السيسي قراراً جمهورياً بتعيين الفريق أحمد خالد حسن سعيد قائداً للقيادة الاستراتيجية ومشرفاً على التصنيع العسكري بدرجة نائب وزير.

نصائح عاجلة من الأرصاد إلى المواطنين

وجه الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدة نصائح عاجلة إلى المواطنين، تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار على بعض المناطق.

ونصح شاهين في تصريحات لمصراوي، المواطنين، بضرورة عدم الوقوف في الأماكن التي يتوقع فيها سقوط أمطار والبعد عن ملامسة أسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة، وارتداء الملابس الشتوية خاصة أثناء الليل والصباح الباكر.

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قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2022

صدَّق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أبريل 2022، والتي سيتم استقبالها اعتباراً من يوم السبت الموافق 25/12/2021.

ويأتي قبول الدفعة وفقاً للشروط الآتية:

أولاً: المؤهلات العليا

- مواليد الفترة من 1/1 حتى 30/6 من جميع السنوات حتى عام 2001 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلين على مؤهلهم الدراسي والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول سبتمبر 2021 حتى آخر يناير 2022 .

- خريجو كليات الطب (البشري/ الأسنان/ العلاج الطبيعي/ التمريض) الذين أنهوا سنة الامتياز/ مدة التدريب خلال الفترة من أول سبتمبر2021 حتى آخر يناير 2022، وكذا مواليد الفترة من 1/1 حتى 30/6 من عام 2002 خريجي العام الدراسى 2020/ 2021 الفترة من أول فبراير 2021 إلى آخر يناير 2022، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 20/1/2022 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتباراً من 3/2 حتى 19/2/2022 .

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النواب يوافق نهائيا على تعديلات القيمة المضافة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016. وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة خلال الجلسة العامة للبرلمان، أنه لما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات فى الواقع العملي، ونظراً لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي ألغى عدداً من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة.

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بعد هجوم برلماني حاد.. "النواب" يرجئ مناقشة تعديلات الضريبة على الدمغة والمسارح

قرر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تأجيل الموافقة من حيث المبدأ على مشروع بتعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محلات الفرجة والملاهي.

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إخلاء ورش القاهرة التاريخية.. 2 مليار جنيه تعويضات ومجمع بديل في منشأة ناصر

تواصل محافظة القاهرة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إعادة إحياء منطقة القاهرة التاريخية وعودتها إلى بريقها الأول كمنطقة جذب سياحي وتراثي مرموقة في العاصمة.

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وزير القوى العاملة يكشف أبرز بنود قانون العمل

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، فلسفة قانون العمل الجديد، موضحا أن جلسات وضع هذا القانون تمت بحضور طرفي القانون المعنيين ممثلي العمال وممثلي أصحاب الأعمال.

جاء ذلك في ختام جلسة حوارية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول حلقات النقاش المجتمعي بشأن قانون العمل، والتي استمرت فاعليتها لمدة ثلاثة أيام بمقر التنسيقية.

وأوضح الوزير، أن وزارة القوى العاملة، وقفت على الحياد لتحقيق العدل لحصول كل طرف على حقوقه دون الجور على حقوق الطرف الآخر، مع محاولة كل الأطراف تغليب مصلحته.

وأضاف سعفان، أن هدف الحكومة من القانون هو تحقيق بيئة عمل آمنة لأن عدم حدوث ذلك سينعكس سلبيا على العمال وأصحاب العمل والعملية الإنتاجية ثم الاقتصاد الوطني والدولة.

وتطرق الوزير، إلى بعض البنود التي انتصرت فيها الحكومة للعمال بالقانون.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا