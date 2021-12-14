السعودية تسمح لفئة جديدة بأداء العمرة من خارج المملكة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، السماح بفئة عمرية جديدة لأداء العمرة من خارج المملكة.

وأضافت "الحج السعودية" عبر صفحتها الرسمية على "تويتر" أن الفئات العمرية المسموح لها بأداء العمرة والصلاة في الحرمين وزيارة الروضة الشريفة هي لمن تبلغ أعمارهم 12 عاما فما فوق.

ويشمل ذلك السعوديين والمقيمين داخل المملكة، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والقادمين من الخارج بمختلف أنواع التأشيرات، مع اشتراط ظهور حالة "محصن" في تطبيق "توكلنا".

وأشارت إلى أنه فيما يخص مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، يجب عليهم تسجيل إثبات اللقاح في منصة "مقيم" قبل الدخول للسعودية، والتسجيل في تطبيقي "توكلنا واعتمرنا" بعد الوصول إلى المملكة، وبعد تحديث الحالة الصحية يمكن حجز تصاريح العمرة والصلوات والزيارة.

وتابعت: أما للقادمين من الخارج بمختلف أنواع التأشيرات، فقد أفادت الحج والعمرة بأنه يتوجب عليهم تسجيل إثبات اللقاح في منصة "قدوم" قبل دخول السعودية، والتسجيل في تطبيقي "توكلنا واعتمرنا" بعد الوصول إلى المملكة.

وبعد تحديث الحالة الصحية يمكن حجز تصاريح العمرة والصلوات والزيارة، منوهة بأن شركة العمرة ستتولى استخراج التصاريح اللازمة للمعتمرين القادمين بتأشيرة عمرة من خارج السعودية.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، أعلنت في وقت سابق، عدم السماح بأداء العمرة للقادمين من الخارج ممن أعمارهم أقل من 18 عاما، قائلة:"الفئة العمرية المسموح لها بالقدوم للعمرة من الخارج بين 18 عاما وما فوق وفقا لاشتراطات وزارة الصحة".