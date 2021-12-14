"نقل النواب" تطالب بخطة مالية وزمنية للانتهاء من طريق دمياط - عزبة البرج

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدمة من النائب ضياء الدين داود، بشأن إنهيار طريق يربط بين مدينتي دمياط وعزبة البرج، رغم قيام شركة النيل العامة للطرق الصحراوية برفع كفاءة الطريق منذ أقل من أربع سنوات.

وأيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب ضياء الدين داود ، بشأن تصدع أجزاء كثيرة من محور 30 يونيو وعدم مطابقة عدد 2 كوبري للمواصفات الأول أعلى بحر البقر أمام مستشفى 30 يونيو والثاني الذي يليه باتجاه العاشر من رمضان الأمر الذي تسبب في هبوط كبير عند مطلع ومنزل الكوبريين.

وقال النائب ضياء الدين داود، مقدم طلب الإحاطة، إن طريق دمياط عزبة البرج بدء العمل فيه منذ عهد وزير النقل الأسبق سعد الجيوشي ويخدم ١٠ قرى حيث يبدء من دمياط وينتهي بعزبة البرج وهي تمتلك ثلثي أسطول الصيد المصري وبها ما يقرب من ١٠٠ ألف مواطن.



وأضاف البرلماني، :"بالنسبة لطلب الإحاطة الخاص بتصدع أجزاء كثيرة من محور 30 يونيو، وعدم مطابقة عدد 2 كوبري للمواصفات الأول أعلى بحر البقر أمام مستشفى 30 يونيو، فالطريق لا تتوقف الحوادث يوميًا عليه"، قائلا: "الكوبري ده مالوش صاحب، ولما بتحصل حادثة مبنعرفش نستدعي مين".

من جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن الحوادث بيموت فيها أبرياء ونحن مسئولين عن حماية أرواح المواطنين، وكل يوم نرى إنجاز جديد في الدولة بإنشاء شبكة طرق بمواصفات عالمية وذلك في ظل سياسة التنمية التي تتبعها الدولة واستراتيجية الجمهورية الجديدة.

وقال حسام بدر الدين مدير عام الصيانة بالهيئة العامة للطرق والكباري، إن الطريق به عيوب لم تصل لمرحلة الانهيار وفقًا لتقرير أعدته اللجنة التي شكلتها الهيئة، لافتًا إلى أن طريق دمياط/ عزبة البرج، يتبع لمديرية الطرق والكباري وليس وزارة النقل.

من جانبه، انفعل النائب ضياء الدين داود، قائلا: "الطريق طوله ٦ كم وبدء العمل به منذ عام ونصف وإلى الآن لم ينتهي العمل به".

وقال حسام بدر الدين مدير عام الصيانة بالهيئة العامة للطرق والكباري، إن الطريق به مسافة واحد كيلو يتم العمل به من قبل شركات الغاز، وننتظر رد الشيء لأصله وتغطية ترعة الشرقاوية وعقب الانتهاء سيتم رصف الطريق.

من جانبه قال طارق السعيد مدير عام مديرية الطرق بمحافظة دمياط، إن ترعة الشرقاوية تم تغطيتها ولم يتبقى منها سوى ٥٥٠ متر، وسيتم الانتهاء منه قبل نهاية العام.

وأوصت لجنة النقل والمواصلات، بإعداد خطة مالية وزمنية لمعرفه متى سيتم الانتهاء من الطريق دمياط /عزبة البرج وتحديد موعد العمل في الطريق.

كما أوصت لجنة النقل والمواصلات، بتشكيل لجنة من عدد من الجهات منها هيئة الطرق، ومديرية الطرق، وجهاز التعمير، ووزارة التنمية المحلية، وتحديد مسؤليه كل جهة من الجهات في التنفيذ، وتحديد موعد بدء التنفيذ ولا ترتبط بالمنطقة الخاصة بإعادة الشيء لأصله والتغطية.