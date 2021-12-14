البرلمان يوافق على اتفاقيتين دوليتين.. ورفع الجلسات حتى 26 ديسمبر

كتب - نشأت علي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقيتين دوليتين في جلسته العامة اليوم.

جاء ذلك قبيل رفع الجلسة، حتى يوم 26 ديسمبر الجاري، حيث جاءت الاتفاقيتين على النحو التالي:

• قرار رئيس الجمهورية رقم (504) لسنة 2021، بشأن الموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية، والمعتمدة في أديس أبابا بتاريخ 11/2/2019.

• قرار رئيس الجمهورية رقم (326) لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بولندا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 7/6/2021.