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متحدث الرئاسة ينشر صورًا لتفقد السيسي كلية الذكاء الاصطناعي بكفر الشيخ

06:06 م الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر السفير بسام راضي متحدث الرئاسة على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا لتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ اليوم ولقاءه بالطلاب.

كما نشر صور تفقد الرئيس مجمع الملاعب بجامعة كفر الشيخ اليوم.

الرئيس السيسي كفر الشيخ كلية الذكاء الاصطناعي

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