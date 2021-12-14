الأزهر يمد الوقت المسموح لبعض مواد امتحانات نصف العام لرابعة وخامسة ابتدائي| خاص

كتب - محمود مصطفى:

قرر الأزهر الشريف، زيادة الوقت المسموح لبعض المواد في امتحانات نصف العام للصف الخامس والشهادة الابتدائية، التي تبدأ في الثامن من يناير المقبل.

وتمت زيادة وقت الامتحان المسموح في امتحانات نصف العام لمواد "القرآن الكريم والرياضيات لساعتين بدلا من ساعة ونصف، واللغة العربية والخط والإملاء لساعتين ونصف بدلا من ساعتين" لطلاب الصف الخامس والشهادة الابتدائية.

وتضمن الجدول الجديد للصف الرابع الابتدائي، عقد امتحان مادة "الحاسب الآلي" فقط بالمعاهد الخاصة والنموذجية، قبل الامتحان التحريري، وحذف "الحاسب الآلي".

وحصل "مصراوي" على الجداول الجديدة لامتحانات نصف العام للصفين الرابع والخامس والشهادة الابتدائية بعد التعديل، وهي كما يلي:

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ننشر جداول امتحانات نصف العام لجميع مراحل التعليم بالأزهر الشريف