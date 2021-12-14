وزير القوى العاملة يكشف عدد ساعات العمل في القانون الجديد

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كتب- يوسف عفيفي:

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن موقف عمل الأطفال في سن 15 سنة، وعدد ساعات العمل المقررة في القانون الجديد.

جاء ذلك في ختام جلسة حوارية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول حلقات النقاش المجتمعي بشأن قانون العمل، والتي استمرت فعالياتها لمدة ثلاثة أيام بمقر التنسيقية.

وسأل النائب عمرو عزت عن تضارب ساعات العمل بالمادتين 90 و92 حيث نصت الأولى أنهم 8 ساعات والثانية أنهم 10 ساعات"

رد الوزير، أن المادتين متكاملتين، فالأولى خاصة بعدد ساعات العمل الأساسية والثانية معنية بساعات العمل الإضافية بأجر إضافي على أن لا تزيد مجموع ساعات العمل الإضافي عن 10 ساعات.

وتلقى الوزير أسئلة نواب وأعضاء التنسيقية، حيث سألت النائبة نهى زكي عن إتاحة عمل الأطفال بالقانون المقدم من عمر ١٥ سنة وتدريبه من عمر 14 ومدى توافق ذلك مع المواثيق الدولية؟.

أجاب الوزير، أن السن المدرج بالقانون وفقا للاتفاقيات والمواثيق الدولية، والحكومة رفعت سن التدريب من 13 لـ 14 سنة ليتوافق مع تلك المواثيق والمعاهدات.

وسأل النائب عمرو عزت عن المادة 71 بالقانون القديم والخاصة بالتظلمات والتي لم يجد ما يناظرها في القانون الجديد؟

أجاب الوزير، أنه تم توزيع مضمونها على أكثر من مادة بالقانون.

حضر اللقاء، كل من النائب عمرو درويش، النائب أحمد مقلد، والنائبة نهى زكي، والنائب عمرو عزت، والنائب محمد فريد، و نجوى إبراهيم، عضو التنسيقية، والنائب عمرو يونس، والنائب محمد إسماعيل، والنائب نادر مصطفى، والنائبة مارسيل سمير، والنائب محمود تركي، والنائب أكمل نجاتي، والنائب محمد السباعي، أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن التنسيقية، وكلا من أعضاء التنسيقية محمود خليل، ورحاب عبدالله، وشيرين ممدوح، ومؤمن سيد، وأحمد يحيى..