وزير القوى العاملة يكشف موقف الأم من الترقية خلال أجازة الوضع في قانون العمل

كتب- يوسف عفيفي:

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، موقف الأم من الترقية خلال إجازة الوضع في قانون العمل الجديد.

جاء ذلك في ختام جلسة حوارية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول حلقات النقاش المجتمعي بشأن قانون العمل، والتي استمرت فاعليتها لمدة ثلاثة أيام بمقر التنسيقية.

وتلقى الوزير أسئلة نواب وأعضاء التنسيقية وكان في مقدمتها سؤال النائب عمرو درويش والخاص بمدى تعارض القانون الحالي مع القانون 148 الخاص بتصفية الشركات؟

أجاب الوزير قائلا: "لا يوجد تعارض وأن القانون الحالي عالج بعض النقاط بالقانون 148".

وسألت النائبة نشوى الشريف، عن تأخر حصول الأم على ترقيتها وتدرجها الوظيفي نتيجة إجازة الوضع؟

أجاب الوزير، أن القانون في مجمله انتصر للمرأة العاملة وحقها وحق طفلها في تلك الإجازة ولكن حصولها على ترقيتها وهي في بيتها بينما نظيرتها في العمل أمر مخالف للعدالة، ويمكنها بعد عودتها للعمل تعويض ما فاتها وحصولها على ترقيتها التي تستحقها.

وتحدث النائب أحمد مقلد عن وجود إحجاف بحقوق العمال قبل ثورتي يناير ويونيو ظنا أن هذا سيجذب الاستثمار، ولكن ما حدث كان العكس فالمستثمر دائما يهرب من بيئة العمل الغير آمنة، مطالبا بضرورة أن يضمن القانون الجديد والدولة حماية الطرف الأضعف وهو العمال من أجل خلق بيئة عمل آمنة جاذبة لمزيد من الاستثمارات.

حضر اللقاء، كل من النائب عمرو درويش، والنائبة نهى زكي، والنائب عمرو عزت، والنائب محمد فريد، و نجوى إبراهيم، عضو التنسيقية، والنائب عمرو يونس، والنائب محمد إسماعيل، والنائب نادر مصطفى، والنائبة مارسيل سمير، والنائب محمود تركي، والنائب أكمل نجاتي، والنائب محمد السباعي، أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن التنسيقية، وكلا من أعضاء التنسيقية محمود خليل، ورحاب عبدالله، وشيرين ممدوح، ومؤمن سيد، وأحمد يحيى..