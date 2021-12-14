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وزير التعليم يجري مباحثات مع الشراكة العالمية من أجل التعليم

03:32 م الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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كتب – أسامة علي:

أجرى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مباحثات ثنائية مع شارلي نورث، نائب الأمين للشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE)، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات قمة ريوايرد للتعليم RewirEd Summit التي تنعقد فى الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجاري، في إكسبو 2020 دبي.

وبحث شوقي سبل التعاون مع الشراكة العالمية من أجل التعليم، في مجال التعليم في مصر من أجل توفير فرص تعليم متساوية للجميع.

وتُعد الشراكة العالمية من أجل التعليم GPE هي منظمة دولية تركز على إشراك جميع الأطفال في التعليم الجيد وفي أفقر بلدان العالم، حيث يعمل البرنامج مع الجهات المانحة والبلدان النامية والمنظمات الدولية والمؤسسات والقطاع الخاص ومنظمات المعلمين ومنظمات المجتمع المدني.

طارق شوقي وزير التربية والتعليم شارلي نورث قمة ريوايرد للتعليم

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