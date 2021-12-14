ثروت الخرباوي يعلن إصابته بوعكة صحية: في طريقي للمستشفى

كتب - محمود مصطفى:

أعلن المفكر الإسلامي ثروت الخرباوي، إصابته بوعكة صحية، فجر اليوم، توجه على إثرها لأحد المستشفيات.

ونشرت الصفحة الرسمية للمفكر ثروت الخرباوي على "فيسبوك"، منشورا قالت فيه:"فريق عمل الصفحة و المكتب الإعلامي للدكتور ثروت الخرباوي يتمنوا له الشفاء العاجل".

وتابعت:"سامحوني أيها الأصدقاء لولا حاجتي للدعاء ما كتبت لكم، فأنا لا أحب أن أكتب عن أموري الخاصة، ولكني أمرّ منذ فجر اليوم بوعكة قلبية و تحاملت على نفسي، ولكن ليس هناك من بديل، أنا الآن في طريقي للمستشفى، أسألكم الدعاء".