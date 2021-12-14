نصائح عاجلة من الأرصاد إلى المواطنين بخصوص الأمطار وانخفاض الحرارة

كتب- يوسف عفيفي:

وجه الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدة نصائح عاجلة إلى المواطنين، تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار على بعض المناطق.

ونصح شاهين في تصريحات لمصراوي، المواطنين، بضرورة عدم الوقوف في الأماكن التي يتوقع فيها سقوط أمطار والبعد عن ملامسة أسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة، وارتداء الملابس الشتوية خاصة أثناء الليل والصباح الباكر.

ونصح المواطنين، بضرورة اصطحاب "جاكيت" منعا لنزلات البرد خصوصا مع انخفاض درجات الحرارة في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، واتباع تعليمات الهيئة العامة للمرور بخصوص السرعات.

وناشد مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، بضرورة الابتعاد عن اللوحات المعدنية والأشجار والمباني المتهالكة تجنبا لسقوطها، مع الالتزام بتعليمات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ونصح المواطنين، بضرورة الابتعاد عن اللوحات المعدنية والأشجار والمباني المتهالكة تجنبا لسقوطها، وعدم ملامسة أسلاك كهرباء أو أعمدة إنارة أو أكشاك كهرباء تجنبا لأي صعق كهربائي، والابتعاد عن الصواعق الكهربائية، وعدم ملامسة أي شئ معدني أثناء وجود الصواعق الكهربائية.

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