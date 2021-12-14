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الطقس غدا.. برودة شديدة ليلا ورياح وأمطار على هذه المناطق

02:11 م الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
الطقس غدا.. برودة شديدة ليلا ورياح وأمطار على هذه المناطق

الطقس

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء على مختلف الأنحاء.

حالة الطقس نهارا

يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.

كما يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية.

ويسود أيضا طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

يسود ليلا طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

ويسود طقس شديد البرودة على جنوب البلاد.

الظواهر الجوية المتوقعة يوم الأربعاء

توجد عدد من الظواهر الجوية المتوقعة غدا الأربعاء ومنها ما يلي:

أمطار خفيفة إلى متوسطة

تتوقع هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% إلى 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

وتتوقع الهيئة سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

نشاط رياح على السواحل الغربية

تنشط الرياح غدا الأربعاء على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

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