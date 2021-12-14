مُحكم بـ"العالمية للقرآن": رعاية الرئيس السيسي للمسابقة دليل على دعم القيادة السياسية للقرآن وأهله

كتب - محمود مصطفى:

أشاد الدكتور فهد أحمد الجهني، المحكم بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم، ممثل وزارة الشئون الإسلامية السعودية، بالتنظيم المتميز الذي ظهرت به المسابقة العالمية للقرآن الكريم الـ 28.

وقال في تصريحات له، على هامش المسابقة العالمية للقرآن، أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمسابقة ومتابعته بنفسه وتسليم الجوائز للمتسابقين الفائزين في احتفالية ليلة القدر في شهر رمضان، وتكليف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بالإشراف عليها، أبلغ رد وخير دليل على دعم القيادة السياسية في مصر للقرآن وأهله.

وتابع:"ممثل وزارة الشئون الإسلامية بالسعودية:"كل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يقدمه لخدمة الدين وأهل القرآن"، لافتاً إلى أن ما يقوم به الرئيس، رسالة للعالم كله مفادها أن رئيس مصر مع القرآن وأهله.

وانطلقت المسابقة العالمية للقرآن الكريم الـ 28، السبت الماضي، وتستمر لمدة خمسة أيام، تحت رعاية الرئيس السيسي.

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