السياحة: معاقبة 25 كافيتريا ومطاعم مخالفة للاشتراطات الصحية في 6 محافظات

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، إيفاد عدد من لجان التفتيش للمرور على 160 منشأة سياحية "مطاعم وكافتيريات" بمحافظات كل من القاهرة والجيزة والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والأقصر.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار، على جودة الخدمات المقدمة بالمنشآت الفندقية والسياحية.

وقال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إن أعمال هذه اللجان أسفرت عن رصد 25 منشأة سياحية مخالفة لضوابط التشغيل الصادرة من الوزارة، وعدم التزامها بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة ضد تداعيات جائحة كورونا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبة هذه المنشآت.

وأوضح العاصي، أن اللجان رصدت أيضا، مزاولة 4 منشآت سياحية نشاطها ومخالفتها لقرارات الغلق الإداري الصادرة بشأنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها وإعادة إغلاقها، بالاضافة إلى قيام هذه اللجان بتوجيه بعض الملاحظات لـ 57 منشأة سياحية، وتوجيه إنذار لـ 41 منشأة سياحية أخرى.

وأشار إلى أن هذه اللجان قامت خلال عملية المرور برفع الدرجة السياحية لمنشأة سياحية واحدة وتقييمها على درجة خمس نجوم نظراً لتطبيقها المواصفات الخاصة بذلك.

وتابع العاصي: كما رصدت هذه اللجان خلال عملية المرور 32 منشأة سياحية مغلقة وسيتم المرور عليها لاحقة لمتابعتها والتأكد من التزامها بضوابط التشغيل الصادرة من الوزارة.