إخلاء ورش القاهرة التاريخية.. 2 مليار جنيه تعويضات ومجمع بديل في منشأة ناصر

كتب- محمد نصار:

تواصل محافظة القاهرة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إعادة إحياء منطقة القاهرة التاريخية وعودتها إلى بريقها الأول كمنطقة جذب سياحي وتراثي مرموقة في العاصمة.

مناطق القاهرة التاريخية

تشمل مناطق القاهرة التاريخية الدرب الأحمر والجمالية والحسين ومناطق بحي الخليفة، وتضم عددا كبيرا من الآثار الإسلامية والمباني التراثية.

إزالات الحاكم في باب الشعرية

بدأت أعمال التطوير في منطقة الحكام بحي باب الشعرية في إطار تطوير منطقة القاهرة التاريخية واستعادة مكانتها التاريخية والثقافية والحضارية.

ويتم تنفيذ أعمال التطوير في منطقة الحاكم على 5 مناطق وهي كالتالي:

- المنطقة الأولى المحيطة بمسجد الحاكم وباب النصر وباب الفتوح على مساحة 14 فدانا وحدودها شارع الجمالية شرقا وشارع المعز غربا وشارع الضبابية جنوبا.

- المنطقة الثانية جنوب باب زويلة على مساحة 8.5 فدان وتشمل المنطقة المحصورة بين شارع أحمد ماهر والدرب الجديد شمالا حتى عطفة السبكي جنوبا وتضم منطقة قصبة رضوان والخيامية حتى حمام القربية.

- المنطقة الثالثة حارة الروم وباب زويلة على مساحة 8 أفدنة وتشمل المنطقة الواقعة خلف وكالة نفيسة البيضاء حتى حارة الروم شمالا وجنوبا حتى شارع أحمد ماهر والدرب الجديد.

- المنطقة الرابعة المحيطة بمسجد الحسين وتشمل المنطقة المحددة بشارع الأزهر جنوبا وشارع سيد الدواخلي شرقا ومن الغرب شارع أم الغلام والدرب الأحمر وشمالا حتى تقاطع شارع قصر الشوق مع الجمالية بمساحة 13.7 فدان.

- المنطقة الخامسة درب اللبانة على مساحة 10.5 فدان وتشمل منطقة قلب درب اللبانة المحددة بشارع سكة الكومي شرقا وسكة المحجر وميدان صلاح الدين (ميدان القلعة) جنوبا، والجزء المطل على شارع الرفاعي غربا.

تفاصيل خطة تطوير القاهرة التاريخية

تشمل خطة التطوير إعادة تأهيل وترميم المنطقة السكنية حول مسجد الحسين، ومنطقة خان الحسين للحرف اليدوية، وإنشاء جراج ميكانيكي وتطوير المنطقة بشارع الأزهر، ومنطقة درب اللبانة، ومنطقة باب زويلة، ومنطقة مسجد الحاكم بأمر الله.

كما سيتم تأهيل وإحياء منطقة درب اللبانة والذي سيشمل إعادة ترميم واجهات المباني وإقامة عدد من المشروعات التعليمية، والثقافية، إلى جانب إنشاء فندق، وسوق تجاري، وموقف للسيارات.

ويهدف المشروع أيضا إلى التأهيل المعماري لمنطقة باب زويلة على مساحة 64 ألف م2 حيث يشمل إقامة مركز حرف يدوية وفندق وكالة نفيسة البيضاء وإنشاء مركز ثقافي بتكية الكلاشني ومركز فنون تشكيلية وجراج متعدد الطوابق.

ويشمل مقترح التأهيل المعماري لمنطقة مسجد الحاكم على مساحة 52 ألف م2، والذي يشمل إقامة فنادق تراثية وإحياء لوكالات قديمة مندثرة، وإنشاء جراج متعدد الطوابق، وساحة رئيسية، وساحة أنشطة سور القاهرة، ومطاعم وأنشطة سياحية وتجارية، ومخطط كامل لشبكة الطرق والشوارع بالقاهرة التاريخية، واعتماد مخطط مروري للمنطقة، ومسارات للمشاة، ويتم إجراء حصر شامل للأماكن الخربة والمناطق الفضاء وملكياتها للاستفادة بها في أعمال التطوير.

كما يتضمن مشروع تطوير القاهرة التاريخية إعادة إحياء المباني التراثية ذات القيمة وإعادة توظيفها لدمجها في النسيج العمراني التاريخي وإعادة تأهيل المباني ذات الحالة الجيدة والمتوسطة لتحسين الطابع العمراني مع دراسة إمكانية تغيير استخدامات المناطق الخالية والمباني ذات الحالة المتدهورة غير ذات القيمة بحسب الاحتياجات المطلوبة لاستكمال النسيج العمراني فضلا عن الارتقاء بالفراغات المفتوحة والعامة ومسارات الحركة والمشاة.

دور صندوق التنمية الحضرية

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إنه لا يوجد ما يدعو للخوف من جانب المواطنين بالنسبة لأعمال التطوير التي تجرى الآن في منطقة القاهرة التاريخية.

وأضاف صديق، لمصراوي: "مش عارف الناس متخوفة من إيه مع إن إحنا بدأنا بعض الإزالات والتي لا تتجاوز الخرابات أو الأماكن الفارغة".

وتابع: "الإزالات تتم بالاتفاق مع المواطنين وفي ناس بتجيلنا تقول دخولنا معاكم إحنا عايزين تعويض ونمشي وذلك لأن التعوضيات جيدة جدًا".

وأشار إلى أنهم لا يعملون على إزالة المنطقة ولكن ما يجرى هدفه تدعيم النسيج البيئي والمجتمعي والعمراني لمنطقة القاهرة التاريخية والحفاظ عليه وذلك لأن القاهرة التاريخية منطقة مسجلة في منظمة اليونسكو ولذلك يتم العمل على تطويرها والحفاظ عليها.

وواصل: "إحنا بنرمم واجهات المنازل للناس على حسابنا وذلك للتوافق مع الطراز الإسلامي لمدينة القاهرة التاريخية، وبقول للناس متخافش خالص مفيش حد هيتنقل من مكانه إلا لمكان أفضل".

2 مليار جنيه تعويضات المتضررين

قال رئيس صندوق التنمية الحضرية إنه توجد تدخلات مختلفة من قبل الصندوق في مسألة التعويضات ويتم التعامل مع كل فئة على حدة طبقا لتقارير جهات استشارية معمارية محايدة وليست حكومية.

وأضاف صديق: الفلوس جاهزة لكن توجد مشكلة في الملكية نفسها، فعلى المواطن أن يثبت ملكيته للوحدة أو المنزل وهنا ندخل في تفصيلات قانونية طويلة ومختلفة المراكز والقوى وهي أمور خاصة بالملاك وليس بالصندوق أو الحكومة.

وأنهى خالد صديق حديثه بالتأكيد على أن: المشكلة إن الناس ليس لديها ما يثبت المواريث، ونحن رصدنا كمرحلة أولى 2 مليار جنيه تعويضات لسكان القاهرة التاريخية وهذا الرقم من الممكن أن يصل لأرقام أخرى كبيرة جدًا.

نقل الورش خارج القاهرة التاريخية

أعلن المهندس خالد صديق، عن وجود أنشطة داخل القاهرة التاريخية لا تصلح أن تكون في هذه المنطقة ذات القيمة التراثية وهي ما سيتم نقلها خارج حدود المنطقة.

وأوضح صديق أن هذه المهن مثل السباكة والنجارة والحدادة والميكانيكا وسمكرية السيارات ولا يجوز أن تبقى داخل القاهرة التاريخية.

وتابع رئيس الصندوق: طيب هل أنا هطلع الناس دي وأسيبها تموت أو تتشرد؟. لأ.. بنبني 60 فدانا على محور جيهان السادات سيكون عبارة عن مجمع ورش.

مجمع حرفي بديل في منشأة ناصر

كشف اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تفاصيل مشروع مجمع شمال الحرفيين الجاري تنفيذه في حي منشأة ناصر.

ويستهدف المشروع إخلاء منطقة القاهرة التاريخية من الورش التي لا يتناسب وجودها مع طبيعة المكان وأهميته التاريخية والسياحية.

ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة على مشروع تخطيط منطقة شمال الحرفيين بمسطح حوالي 60 فدانا بحي منشأة ناصر.

ويشمل المشروع 15 عمارة تضم كل واحدة 40 وحدة سكنية بإجمالي 600 وحدة ويبلغ مسطح الوحدة الواحدة 83 م2 كما يضم 3 عمارات بإجمالي 60 وحدة مسطح الوحدة الواحدة 75 م2.

ويتضمن المشروع إقامة 984 ورشة حرفية بمسطح يتراوح بين 12 م2 و40 م2 للورشة الواحدة، كما يشمل المشروع إقامة أسواق للجملة ومباني خدمية للورش.

كما يتضمن المشروع جميع الخدمات ومنها: مسجد بمسطح 1644 م2، وكنيسة بمسطح 2000 م2، ومدرسة مَهنية بمسطح 1514 م2، ووحدة صحية بمسطح 397 م2، ووحدة إسعاف بمسطح 133 م2، وسجل مدني بمسطح 300 م2، ووحدة إطفاء بمسطح 346 م2، ونقطة شرطة بمسطح 334 م2، ومخبز بمسطح 1736 م2، وسوق تجاري بمسطح 596 م2، ومنافذ بيع بمسطح 360 م2، ونادي اجتماعي بمسطح 10357 م2، وموقف ميكروباص وميني باص وخدماته بمسطح 11372 م2.