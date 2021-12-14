وزير المالية: تعديلات القيمة المضافة تحل مشكلات الصناعة

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، تستهدف تحل مشاكل القطاعات الصناعية لتقوم من عثرتها.

وأكد الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن التعديلات تزيد تنافسية هيئة قناة السويس. وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالتجارة الإليكترونية، فإن التعديلات على التشريع تمكننا من الحصول على الضريبة ممن يتعاملون من الخارج في هذه التجارة.

وقال: التعديل الجديد بالقانون يحل مشاكل الاقتصاد المصري ويتعامل مع المستجدات الحديثة.​