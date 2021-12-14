اعتماد حركة ترقيات 1216 موظفا في محافظة الجيزة اعتبارا من يوليو 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اعتماد حركة ترقيات للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى للمستويات الوظيفية الأعلى.

وبحسب بيان اليوم، تضمنت الحركة ترقية 1216 موظفاً اعتباراً من 1 / 7 /2021 من الذين أتموا فى مستوياتهم الوظيفية حتى 30 / 6 / 2021 مدة لا تقل عن المدة البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية.

يأتي ذلك في إطار الكتاب الدوري رقم " 1" لسنة 2021 بشأن القواعد التنفيذية لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 265 لسنة 2021 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وشمل قرار محافظ الجيزة، جميع المستويات الوظيفية، وتضمنت الحركة ترقية 282 موظفاً تخصصياً و519 موظفا مكتبيا و252 موظف فنيا و 163 موظفا خدمات وحرفيا على مستوى الديوان العام والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية .

وأشار قرار المحافظ، إلى منح الموظف اعتباراً من 1/7/2021 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي أيهما أكبر.

وأكد راشد، على حرص المحافظة الدائم على الارتقاء بمستوى أداء العاملين وتحسين بيئة العمل للموظف وتوفير حياة كريمة له مطالبا العاملين الذين شملتهم حركة الترقيات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وأداء المهام والتكليفات بأفضل وأحسن صورة و التفاني في العمل.