تفاصيل مسابقة البيئة لتوزيع 2000 دراجة هوائية.. 3 مراحل ورابط التقديم

كتب- محمد نصار:

وقعت وزارة البيئة مذكرة تفاهم للتعاون المشترك مع شركة سانوفي مصر المتخصصة في مجال صناعة الأدوية.

يهدف البروتوكول للمساهمة في البرامج والمبادرات التوعوية التي أطلقتها وزارة البيئة والمشاركة في المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" لرفع الوعي البيئي لجميع فئات المجتمع وتنفيذ أنشطة توعوية لحماية البيئة والحفاظ عليها.

وأعلنت الوزارة والشركة خلال توقيع البروتوكول عن إطلاق مسابقة خلال الفترة القادمة من أجل نشر الوعي البيئي بين الشباب.

وفيما يلي تفاصيل المسابقة التي سيتم الإعلان عنها ورابط التقديم:

- سيتم إطلاق المسابقة على الموقع الإلكترونى للوزارة عبر الرابط التالي (https://www.eeaa.gov.eg/).

- تتضمن المسابقة توزيع 2000 دراجة هوائية على الفائزين.

- تأتي المسابقة في إطار مبادرة "اتحضر للأخضر".

- تتضمن المسابقة أسئلة متعلقة بحماية البيئة وتنميتها والأمراض المترتبة على تلوث الهواء وخاصة أمراض الحساسية.

- يشترط أن يتقدم المتسابق بالإجابة على الموقع الإلكتروني للوزارة.

- سيتم تقييم الإجابات من خلال وزارة البيئة والإعلان عن الفائزين.

- من المقرر أن تتم المسابقة على 3 فترات زمنية لمدة عام كامل على النحو التالي:

1- 500 فائز في المرحلة الأولى.

2- 500 فائز في المرحلة الثانية.

3- 1000 فائز في شهر نوفمبر 2022 خلال انعقاد مؤتمر COP27 بشرم الشيخ.