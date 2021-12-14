Masrawy logo white

بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة زيادة رسوم تنمية موارد الدولة

11:10 ص الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة زيادة رسوم تنمية موارد الدولة

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وذلك لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تضاف مادة جديدة برقم 50 مكررًا لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، نصها الآتي:

تزاد ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(۲)، و(۳) من المادة (50) من هذا القانون.

اقرأ أيضا:

رسوم على السلع المعمرة والمشروبات الغازية.. تعديل تشريعي لتنمية موارد الدولة

رسوم على الملاهي والمشروبات الغازية والروحية.. ننشر نص تعديل قانون تنمية موارد الدولة

زيادة رسم مغادرة أراضي الجمهورية إلى 100 جنيه.. وبقاؤه 50 جنيهًا لهذه الفئة

مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان حنفي جبالي لجنة الخطة والموازنة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
799

إصابات اليوم

44

وفيات اليوم

1321

متعافون اليوم

369997

إجمالي الإصابات

21104

إجمالي الوفيات

307926

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. الطقس.. أمطار وتقلبات جوية تنتهي هذا الموعد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا