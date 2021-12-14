موسم الأمطار وحياة كريمة.. تفاصيل اجتماع وزير التنمية المحلية مع محافظ دمياط

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بمقر الوزارة.

وخلال الاجتماع استعرض وزير التنمية المحلية مع محافظ دمياط آخر مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث يستهدف البرنامج تطوير 28 قرية و219 عزبة وتابعا بمركز كفرسعد وإنشاء عدد كبير من المشروعات في مختلف القطاعات وعلى رأسها الصرف الصحي ومياه الشرب وتطوير شبكات الاتصالات والكهرباء والأبنية التعليمية، والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية حيث ستصل التكلفة التقديرية لتلك المشروعات حوالي 3 مليارات جنيه.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى المتابعة المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لجميع التطورات الخاصة بالمبادرة في مختلف المحافظات واجتماعاته الدورية مع رئيس الوزراء وكافة الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ المشروعات ، بالإضافة إلى الزيارات والجولات الميدانية التي يقوم بها لمشروعات مبادرة حياة كريمة على أرض المحافظات والتي كان آخرها في شهر نوفمبر الماضي بزيارة قرى محافظة أسوان.

كما أشار إلى الاجتماعات الأسبوعية لرئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة على أرض الواقع وسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة وإزالة أي عقبات تواجه عملية التنفيذ بما يساعد في إحداث نقلة نوعية في الخدمات الأساسية للمواطنين وخاصة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم.

وخلال اللقاء حرص وزير التنمية المحلية على متابعة جهود المحافظة بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتوفير وتخصيص الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات المستهدف القيام بها وعلى رأسها المجمعات الزراعية وسكن كريم والمجمعات الحكومية وغيرها من المشروعات الحيوية.

وقال اللواء محمود شعراوي إنه يتلقى تقارير دورية من الوحدة التنفيذية لحياة كريمة لكافة المستجدات الخاصة بتنفيذ المبادرة الرئاسية بمحافظة دمياط لتقديم الدعم الكامل وتذليل أي معوقات أو تحديات تواجه عملية تنفيذ المشروعات.

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص المحافظة على الانتهاء من المشروعات الجارية بقرى وتوابع مركز كفرسعد ضمن المشروع القومي العملاق لتغطية القرى بكافة الخدمات وتحسين مستوى المعيشة لأهالي تلك القرى، موضحة أنها تتابع عبر جولات ميدانية ومتابعة يومية معدلات تنفيذ جميع المشروعات لسرعة الانتهاء منها وتنفيذ المبادرة على الوجه الأمثل خاصة مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والتي تتضمن حوالي 56 مشروعا ستسهم في تحسين الظروف المعيشية وحياة كريمة للمواطن.

كما عرضت الدكتورة منال عوض بعض المشروعات والمبادرات الجارية بين محافظة دمياط وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومن بينها مشروع الصرف الصحي بقرية طبل بمركز دمياط في إطار جهود الدولة لتغطية جميع القرى بخدمة الصرف الصحي، والاتصالات الجارية بين المحافظة والبرنامج للبدء في تنفيذ مشروع التخطيط الحضري والبنية التحتية في المناطق والمجتمعات الأكثر احتياجا والمقرر البدء بمنطقتي كفرالبطيخ ودمياط الجديدة.

وقالت منال عوض إن المشروع يستهدف عملية التخطيط الشامل والعنصر البشري نظرًا لما يشمله مفهوم التخطيط العمراني والحضري من جعل المجتمعات أكثر تكاملا ليتضمن كافة الخدمات العامة والاحتياجات وتحسين البنية التحتية حيث تم اختيار دمياط للمرحلة الأولى من هذا البرنامج "UPlMC"، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية ممثلة في السفارة السويسرية بالقاهرة وسيتم تنفيذه بمصر والأردن والكاميرون.

وأكد اللواء محمود شعراوي على الاهتمام الذي توليه الحكومة لتعزيز الشراكة مع جميع الشركاء الدوليين العاملين في مصر ومن بينهم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققها التعاون بين الجانبين خلال الفترة الماضية وآخرها استضافة مدينة الأقصر ليوم المدن العالم.

وأوضح شعراوي سعي الوزارة من خلال هذا التعاون مع المنظمات الدولية إلى تحسين الخدمات والفرص الاجتماعية والاقتصادية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا بالمحافظات وتحسين الظروف المعيشية لهم وبناء قدرات وتأهيل العاملين بالإدارت المحلية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وخلال اللقاء تم استعراض المستجدات الخاصة بمشروع إنشاء المجزر الآلي والمحجر البيطري ومحطة تدوير مخلفات حيوانية "كوكر" بمنطقة شطا والذي سيقام على مساحة 12 فدانا بمنطقة شطا خارج الكتلة السكنية، حيث أكد وزير التنمية المحلية على ضرورة الانتهاء من تنفيذ المشروع وفقاً للخطة التي تم وضعها لتحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة والحفاظ على صحة المواطنين.

كما تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ دمياط جهود تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وذلك في إطار قرارات وتوجيهات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حيث أشار اللواء محمود شعراوي إلى أهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم وإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية واستمرار الحملات اليومية علي المطاعم والمقاهي والكافيهات للتأكد من الالتزام بالإجراءات ومنع استخدام الشيشة للحفاظ على سلامة جميع المواطنين والحد من انتشار الفيروس.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظة للعام المالي (2021 - 2022)، لسرعة الانتهاء منها بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم ودعم مشروعات البنية الأساسية.

ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة تذليل أي معوقات تواجه عمليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لها، وأوضحت منال عوض أنها تتابع بشكل دوري مع جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة والجهات المعنية الموقف الخاص بالخطة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني دمياط .

وحرص اللواء محمود شعراوي خلال اللقاء على متابعة استعدادات محافظة دمياط لمواجهة موسم الشتاء وسقوط الأمطار المتوقعة وإمكانية تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ خلال الفترة المقبلة والإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

وقد وجه وزير التنمية المحلية بضرورة الاستمرار في رفع درجة الاستعداد بالقطاعات الخدمية والمعنية بالمحافظة للتعامل الفوري مع أية تجمعات للمياه بالشوارع والميادين والتنسيق المستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والتأكد من جاهزية المعدات والأجهزة والسيارات المستخدمة حرصا على سلامة المواطنين.

وأكدت منال عوض على استعداد مختلف المعدات الخاصة بالوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وفقا للخطط التي تم وضعها وتمركز السيارات بالأماكن التي يمكن أن تتعرض لتراكمات مياه الأمطار لسرعة سحب المياه لمنع تعطل الحركة المرورية وسير المواطنين.