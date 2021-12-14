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الطقس.. أمطار وتقلبات جوية تنتهي هذا الموعد

10:57 ص الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
الطقس.. أمطار وتقلبات جوية تنتهي هذا الموعد

أمطار

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أن البلاد لن تشهد أي ظواهر غريبة تؤثر على الأحوال الجوية خلال هذه الأيام.

وأوضح شاهين لمصراوي، أن البلاد تشهد تقلبات في الأحوال الجوية، نتيجة وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على انخفاض درجات الحرارة بشكل تدريجي، على أن تستمر هذه الانخفاضات حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وأضاف أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 18 / 19 درجة مئوية والصغرى بين 12 / 13 درجة، مع نهاية الأسبوع الحالي، مع فرص سقوط أمطار على من مناطق متفرقة من السواحل الشمالية ما بين خفيفة إلى متوسطة، وخفيفة على مناطق من جنوب الوجه الحبري.

وأشار مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن فرص تكون الشبورة خلال هذه الأيام ستكون ضعيفة أو خفيفة ولا تؤثر على حالة الأجواء.

وتابع: "بننصح المواطنين عدم الوقوف في الأماكن التي يتوقع فيها سقوط أمطار والبعد عن ملامسة أسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة، وارتداء الملابس الشتوية خاصة أثناء الليل والصباح الباكر، وأن يكون معانا جاكيت منعا لنزلات البرد وخلافه، خصوصا مع انخفاض درجات الحرارة".

وناشد مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ىالمواطنين، بضرورة الابتعاد عن اللوحات المعدنية والأشجار والمباني المتهالكة تجنبا لسقوطها، مع الالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات.

أمطار تقلبات جوية الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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