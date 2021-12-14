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الحرارة 8 ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء والظواهر الجوية

10:37 ص الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
الحرارة 8 ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء والظواهر الجوية

الطقس

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات القادمة من اليوم الثلاثاء على مختلف الأنحاء.

ظواهر طقس الثلاثاء

- أجواء شتوية باردة ليلا.

- طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، مائل للبرودة على السواحل الغربية، مائل للدفء على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أمطار خفيفة إلى متوسطة

توجد اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا ومدينتي حلايب وشلاتين بنسبة 30% إلى 40% تقريبا.

كما توجد فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا بنسبة 30% تقريبا.

شبورة مائية

تنتشر الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى.

نشاط رياح

تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة الكبرى والوجه البحري (20 نهارا - 12 ليلا).

السواحل الشمالية (18 نهارا - 13 ليلا).

جنوب سيناء (26 نهارا - 16 ليلا).

شمال الصعيد (21 نهارا - 8 ليلا).

جنوب الصعيد (28 نهارا - 11 ليلا).

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الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أمطار درجات الحرارة

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