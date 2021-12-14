اليوم.. "التموين" تبحث عروض الشركات لتوريد زيت الطعام

كتب- محمد سامي:

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها، إن الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ستبحث، اليوم الثلاثاء، عروض الشركات التي تقدمت في المناقصة رقم 9 لسنة 2022/ 2021 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، و1000 طن زيت عباد)، لطرحه على بطاقات التموين والتسليم خلال الفترة من 1 إلى 20 فبراير 2022.

كانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت مناقصة محدودة رقم 9 لسنة 2021/2022، لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، و1000 طن زيت عباد)؛ لطرحه على بطاقات التموين، والتسليم خلال الفترة من 1 إلى 20 فبراير 2022، وجلسة فض المظاريف 14 ديسمبر الجاري.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في توفير كل السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجي في البلاد لكل السلع؛ ما أدى إلى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كل المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، في إطار حرص المصيلحي على تخفيف العبء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة.

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