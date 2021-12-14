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برلمانية: كشف مخطط التسريبات المفبركة ضربة موجعة لجماعات الظلام

12:00 ص الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
برلمانية: كشف مخطط التسريبات المفبركة ضربة موجعة لجماعات الظلام

النائبة أميرة أبو شقة

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب، إن كشف الداخلية لمخطط الجماعة الإرهابية في قصة التسريبات المفبركة، ضربة موجعة لجماعات الظلام، التي دأبت على اختلاق وقائع لا أساس لها من الصحة في محاولة لزعزعة استقرار الدولة المصرية.

وأضافت "أبو شقة"، في تصريحات للمحررين البرلمانين، بأن البيان الذي نشرته وزارة الداخلية بٌين حجم المؤامرة الكبري التي يتعرض لها الوطن، وحجم التحديات التي تواجه مصر، ووضحت بأن نسيج الوطن سيظل متلاحم ومترابط ولن يزعزه محاولات صبيانية هدفها التشكيك في مؤسسات الدولة الوطنية.

وتقدمت "أبوشقة"، بالشكر لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق وإلى جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية، الذي يبرهن كل يوم بأنه عقل الأمن وصمام الأمان لحماية الوطن من المخططات التي تستهدف أمنه وسلامة مواطنيه.

أميرة أبو شقة مجلس النواب الإرهاب وزارة الداخلية

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