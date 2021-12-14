التمويل العقاري| اعرف إزاي تحسب قسط شقتك في سكن لكل المصريين2؟

كتب- محمد عبدالناصر:

بدء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التعامل عن ملفات الحاجزين بشقق سكن لكل المصريين 2 والتي تم التقديم لها يوم الأحد 8 أغسطس الماضي ضمن مبادرة البنك المركزي المصري الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3 % لمدة تصل إلى 30 عاماً.

ويستعرض مصراوي نظم السداد والأقساط الشهرية والربع السنوية بعد ظهور النتيجة، أصبح يوجد حاجزين مقبولين في التقديم وآخرين مرفوضين وتم السماح لهم بتقديم طلبات تظلم على النتجية.

شقق الإسكان الاجتماعي:

وصلت أسعار الشقق لمحدودي الدخل لـ164 ألف جنيه، فيما سجل القسط الشهري ما يقرب من 250 جنيه على مدة سداد تصل لـ30 سنة، حيث تواجدت شقق محدودي الدخل في: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط).

الأسعار:

أسعار شقق محدودي الدخل تبدا من 164 ألف جنيه للشقق الـ75 متر، كما تصل شقق الـ90 مترا لـ184 ألف جنيه و197 ألف جنيه، و310 ألف جنيه، ويوجد تفاوت في الأسعار نتيجة لجاهزية الوحدات وأماكنها في المدينة فالأسعار الأقل تكون للشقق التى سيتم تسليمها مباشرة بعد انتهاء الحجز وإعلان نتائج المتقدمين، لكن الشقة الأغلى سيكون تسليمها بعد 3 سنوات.

الأقساط:

يوجد نظامين للسداد، الأول عبارة عن سداد أقساط شهرية ثابته طوال فترة التمويل بفائدة 3%، والثاني سداد أقساط شهرية بفائدة 3% وبزيادة سنوية 7%.

إذا كانت مدة التمويل 30 سنة وبفائدة 3% يكون القسط الثابت 700 حتى 823 جنيها، أما القسط المتغير بزيادة سنوية 7%، يكون القسط 250 جنيها حتى 300 جنيها طوال مدة التمويل التى تصل لـ30 سنة، وكلما قلت مدة التمويل ارتفع القسط الشهري.

شقق الإسكان المتوسط:

اما شقق متوسطى الدخل والتي سيتم تسليمها خلال 36 شهرا، وتم طرح الوحدات بالمدن التالية: (حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة،).

مساحات وأسعار الشقق:

يوجد 3 مساحات في مشروع الإسكان المتوسط بأسعار مختلفة، الوحدة الـ100 متر تم تخصيصها للدور الأرضي بـ471 ألف جنيه، والوحدة الـ110 متر بسعر 503 ألف للوحدات بالدور الأرضي والأخير و519 ألف للوحدات المتكررة، والمساحة الـ120 متر بـ546 ألف جنيه للدور الأخير و563 ألف للأدوار المتكررة.

وتم تخصيص دفعة جدية الحجز يتم سدادها وقت التقديم بقيمة 55 ألف جنيه، كما يتم سداد دفعات ربع سنوية كل 3 أشهر بدء من يناير المقبل بقيمة 11500 جنيه لكل الوحدات، كما يتم سداد 5% من قيمة الوحدة دفعة صيانة.

نظم السداد:

تم تخصيص نظامين للسداد في مشروع الإسكان المتوسط الأول أقساط ثابتة لمدة 30 سنة، والنظام الثاني قسط متزايد بفائدة 7% سنويا، ووفقا للنظام الأول يكون الحد الأدنى للدخل 3500 جنيه للوحدة الـ100 متر والتى وصل سعرها لـ471 ألف جنيه، ويكون القسط الشهري الثابت 1390 جنيه.

أما الشقة الـ120 مترا، يكون ثمنها 563 ألف جنيه، والحد الأدنى للدخل 4200، ويكون القسط الشهري 1662 جنيه شهريا، طوال فترة التمويل التي تصل لـ30 سنة.

والنظام الثاني الخاص بالسداد، هو وفقا لمبادرة التمويل العقاري أيضًا بفائدة 3%، لكن القسط الشهري سيتم زيادته 7% سنويا، حيث يصل قسط الوحدة الـ100 متر لـ511 جنيه، والوحدة الـ110 متر لـ546 جنيه إلى 563 جنيه، والوحدة الـ120 متر بين 611 جنيه و593 جنيه، هذه الأقساط تشهد زيادة سنوية 7% طوال فترة التمويل والتى تصل لـ30 سنة.

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