كباري ومخارج طوارئ وإزالة مخالفات.. ماذا تفعل الحكومة لتطوير الدائري؟

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن الوزارة تعمل على تطوير الطريق الدائري منذ عام و4 أشهر، مشيرًا إلى أنه من أهم الطرق في مصر حيث إنه يربط بين 3 محافظات يقطنها 24 مليون مواطن، وتستقبل ما بين 10 إلى 12 مليون زائر.

ويرصد "مصراوي" في التقرير التالي أخر تطورات تطوير الطريق الدائري، وأبرز تصريحات كامل الوزير خلال تفقده الإثنين للمحاور الرئيسية.

- الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري أعلى نفق سعد الدين الشاذلي.

- الانتهاء من كوبري عدلي منصور بمنطقة موقف العاشر، وتشغيله تجريبيًّا، والذي يسهم في القضاء على الاختناقات المرورية التي كان نفق السلام، بحيث يكون النفق في اتجاه واحد من المرج في اتجاه القاهرة الجديدة، ويتم استخدام الكوبري للقادم من القاهرة الجديدة للدخول إلى منطقة المرج.

- ربط الطريق الدائري بمحور الطوارئ، حيث تم الانتهاء من الكوبري أعلى محور الطوارئ.

- الانتهاء من كوبري المرج والذي يخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة حتى مُسطرد، ويتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائري وشارع المرج، ويعبر الكوبري أعلى محطة الصرف الصحي ومحطة مترو الأنفاق وموقف الأقاليم بالمرج.

- الانتهاء من تطوير وتوسعة تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

- الانتهاء من تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد، بنسبة 100%، والتي شملت توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الأوتوستراد.

- فصل الطريق السطحي المتجه إلى مدينة نصر عن الكوبري العلوي المتجه إلى حلوان.

- الانتهاء من أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات بكل اتجاه بدلًا من 4 حارات؛ حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالًا وجنوباً، إلى جانب كوبري المنيب الحالي.

- الانتهاء من تنفيذ المنزل القادم من الكورنيش متجهاً إلى البساتين في محور الجزائر وربطه بالطريق الدائري بعدد 2 مطلع و2 منزل.

- إنشاء عدد 2 مطلع ومنزل واحد لربط البحر الأعظم بالطريق الدائري لخدمة كل اتجاهات الحركة المرورية بالمنطقة وربط الطريق الدائري بمحور الزمر.

- تطوير تقاطع الدائري مع شارع عثمان محرم؛ حيث يتم تنفيذ عدد 2 مطلع و2 منزل؛ تسهيلًا لحركة تنقل المواطنين.

- إنشاء محور جديد على ضفتَي ترعة المريوطية للربط بين الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والدائري الأوسطي والدائري الإقليمي، وتم الانتهاء من عدد 6 أنفاق وكوبري في هذه المسافة؛ وهي أنفاق (البساتين- الجزائر- العمرانية 1- العمرانية 2- مصرف الكونيسة- مصر للطيران) وكوبري الطالبية.

وجاءت أبرز تصريحات الوزير

- أكد على ضرورة أن تتم كل الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية واستمرار إزالة المخلفات والقمامة على مدار الساعة للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

- ناشد المواطنين عدم إلقاء المخلفات على الطريق الدائري وكل الطرق لتجنب وقوع الحوادث مع المحافظة على المظهر الجمالي للطريق.

- أكد الوزير أنه منذ البدء في التطوير الشامل وتوسعة الطريق الدائري منذ سنة وأربعة أشهر والعمل يتم على مدار 24 ساعة على هذا الطريق الذي يعتبر أهم الطرق في مصر ويربط 3 محافظات في نطاق القاهرة الكبرى يقطنها من 23 إلى 24 مليون مواطن.

- التطوير كان محتاجًا لقرارات قوية وجريئة؛ حيث تم عرض الدراسة الخاصة بهذا التطوير على الرئيس السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، وتم تنفيذ الدراسة.

- يتم تنفيذ ملحمة حاليًّا لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي؛ للانتهاء منه، ليصبح قد تم الانتهاء من القوس الجنوبي والشمالي والشرقي للطريق الدائري.

- أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير انتهاء الزحام على الطريق الدائري شهر يناير المقبل.

- الوزارة أزالت 2000 مبنى، ومنحت تعويضات للمواطنين لتنفيذ توسعة الطريق الدائري.

- القطاع الجنوبي للطريق الدائري من المنيب إلى الأوتوستراد يشهد مرور 130 ألف مركبة في اليوم.

- يتم تنفيذ نظامBRT ، وهو نظام الأتوبيس الترددي السريع؛ حيث يصبح الطريق 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيساتBRT، ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه ما عدا كوبري المنيب الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه.

- سيتم الأسبوع المقبل البدء في إنشاء المحطات الخاصة بـBRT ثم كباري المشاة والأنفاق طبقًا لتصميم الطريق في كل قطاع.