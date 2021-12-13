أشهر جامع وثائق يكشف لمصراوي: وزارة الثقافة قررت تشتري الأرشيف بالكامل

(مصراوي):​

أكد مكرم سلامة، أحد أشهر وأهم جامع وثائق في مصر والعالم العربي، أن وزارة الثقافة ستشتري كل ما يملك من وثائق وأرشيفات أصلية ونادرة تخص تاريخ مصر سياسيًا وثقافيًا وفنيًا، بعد ما أعلن خلال الأيام الماضية عن عزمه بيع جميع ما يملك من أرشيف.

وقال سلامة في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "طلبت مني وزارة الثقافة في وقت سابق شراء أرشيفي إلا أنني استعجلت وكنت أود بيعه سريعًا، ولكنهم كلموني مرة اخرى وطلبوا شراءه ووافقت وإنني بصدد إنهاء بيعه لهم خلال الفترة المقبلة".

وعرض "سلامة" على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أمس، بيع الأرشيف المملوك له والذي قضى في جمعه 50 عامًا.

وقال سلامة: "يشمل الأرشيف بوسترات أفلام مصرية، وحوالي 500 فيلم وثائقي، وحوالي 10000 سلايد، ومجموعة أفلام 8 ملم عائلي داخل صندوقين بلاستك كبير ومجموعة مهمة من وثائق توزيع الفيلم المصري في جميع أنحاء العالم وتوزيع الفيلم المصري وعرضه في حوالي ألف دار عرض في جميع أنحاء مصر من الثلاثينات حتي الستينيات من القرن العشرين".

كما يشمل حوالي 50 آلة عرض 16ملم و8 ملم وبعض آلات عرض السلايد وبعض قطع غيار آلات العرض ومجموعة شرائط حوالي 400 مسجل عليها أفلام ومسرحيات إنتاج شركة إنتاج مهمة، ومكتبة بها بعض الكتب عربي والإنجليزي وحوالي ألف عدد من مجلة المصور وآخر ساعة ومجلة فن وجرايد ومجلات السبعينات من القرن الماضي.

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