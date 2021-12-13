برلماني عن التسريبات: لدينا أجهزة أمنية يقظة والجماعة أفلست سياسيًا وفكريًا

كتب- نشأت علي:

ثمّن النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، الرد السريع لوزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، بكشف مخطط الجماعة الإرهابية والخاصة بالتسريبات المفبركة التي تبثها الجماعة الإرهابية، مؤكدًا بأن الدولة المصرية لديها أجهزة أمنية يقظة، وما تقوم به الجماعات الإرهابية، من تلفيق سيناريوهات من خلال تسريبات لا أساس لها من الصحة، وضح للجميع أننا أمام مسرحية هابطة.

وأضاف "عبدالعزيز"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الجماعة الإرهابية أفلست سياسيًا وفكريًا، ومحاولات زعزعة استقرار الوطن، ببث مثل هذا المسلسلات لن تفلح طالما أن للدولة المصرية رجال أقوياء، وأجهزة أمنية تواصل الليل والنهار بهدف السهر على راحة المواطن.

وأوضح البرلماني، أن المعركة لم تنتهي وعلى المصريين اليقظة لمن يحاول هدم الدولة ومؤسساتها الوطنية.

وبين عضو مجلس الشيوخ أن الشرطة المصرية، كل يوم تؤكد أن أجهزتنا الأمنية بخير، وتضرب أروع الأمثلة، في الذكاء والتعامل بجدية واحترافية مع أي محاولات تحاول زعزعة استقرار الوطن.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيان ظهر اليوم كشفت فيه حقيقة التسريب المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة، وأسفرت التحقيقات في واقعة "التسريب الصوتي" المزعوم، أن شخصا يدعى وائل عبدالرحمن سليمان محمد (42 عاما - سمسـار - يقيم بمحافظة الإسكندرية)، تواصل مع الإخواني الهارب عبدالله الشريف لترويج التسجيل الصوتي.