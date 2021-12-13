عبدالعال: القاهرة تمثل فرصة للتعرف على أسلوب مواجهة المشكلات في المدن الأفريقية

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن القاهرة تشكل فرصة للتعرف على ما يمكن ان تستفيد منه باقي الشقيقات في المدن الأفريقية حيث إن القاهرة بحجم سكانها الكبير وبتوسعها العمراني تقدم فرصة فريدة للتعرف على الأسلوب الأمثل لمواجهة التحديات التي تواجه المدن الأفريقية سواء كانت تنموية أو اجتماعية أو صحية أو ثقافية أو مناخية.

جاء ذلك خلال كلمة محافظ القاهرة والتى القاها عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمناسبة انعقاد الدورة السادسة والعشرين للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الافريقية بالمقامة بالرباط .

وأكد محافظ القاهرة أن القاهرة كان لها شرف استضافة الدورة السابقة الخامسة والعشرين للمنظمة حيث تم توقيع اتفاقية مقر إقليم الشمال بحضور رئيس الوزراء ، وهى الفاعلية التى تؤكد على علاقات العمل المشترك الذي يسعى لرفعة شأن المنظمة والقارة الافريقية على كافة الأصعدة ، مؤكدًا أن القاهرة تبذل جهداً لتحقيق أهداف استضافة قمة منظمة المدن والحكومات الافريقية Africities في دورتها التالية للدورة المقررة في مدينة كيسومو الكينية مشيرًا إلى أنه سيتم السعى خلال الدورة المقترح لها 2025 ان تكون إضافة لأعمال وانجازات منظمة المدن والحكومات المحلية الافريقية بقيادة للسكرتير العام جان بيير أيلونج امباسي.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن اللقاءات التى تمت على هامش مؤتمر احتفالية المدن العالمي بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للهابيتات كان فرصة لتقديم صورة ناصعة لقاراتنا الافريقية من خلال جلسات المؤتمر والتي تدارست تحدي المناخ مما أسهم في الوصول الى توصيات تراعي مصالح قارتنا وتعكس قدرة منظمتنا ومن خلال إبراز إرادة المدن الافريقية على تحقيق التغيير وتقديم الرؤى مؤكدًا أن التحديات التي تواجهها مدننا لن يتم مواجهتها فردياً خاصة وانها كلها تحديات عابرة للحدود كتحدي الجائحة التي نعاني منها جميعا او تحدي التنمية الاقتصادية الذي يحتاج لتضافر الجهود.

ووجه محافظ القاهرة الشكر فى كلمته للسكرتير العام جان بيير وسكرتارية منظمه الموقرة لثقتهم في استضافة مصر المجلس الاول لمدن شمال افريقيا بالأقصر وهو الاجتماع الذي تم في إطار من الصداقة والأخوة والحرص المشترك على رفعة شأن منظمتنا وتحقيق آمالها وطموحاتها والتمهيد لمشاركة فاعلة من مدن شمال افريقيا في قمة المدن الأفريقية في 2022Africities في مايو القادم في كيسومو- كينيا.

وأضاف محافظ القاهرة أنه يوما بعد يوم تؤكد منظمة المدن والحكومات المحلية الافريقية جدارتها في التعامل مع تحدي التنمية الاقتصادية وكذلك ما يتعلق بتحدي المناخ مشيرًا إلى أن الزيارة الهامة للسيد جان بيير والوفد المرافق له لمدينه جلاسكو والمشاركة في 26Cop تمهد الطريق لمشاركه اخرى فاعلة في قمة المناخ الدولية 27Cop التي ستستضيفه مصر في مدينه شرم الشيخ خلال الشهور القادمة.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة العمل من أجل أن يكون للمنظمة حضورا واسعاً في هذا المؤتمر كما كان الحال في جلاسكو تمهيداً للتأكيد على ان تحدى المناخ وهو التحدي القادم الذي يجب ان تلتفت اليه المدن الأفريقية.

ووعد محافظ القاهرة بإتاحة كل الفرص لمكتب الشمال نارو وتقديم كل الإمكانيات حسب اتفاقية المقر لتمكينه من ممارسة عمله وليصبح منارة أفريقية لتحقيق الأهداف والطموحات وتنفيذ عدد من البرامج والمبادرات والشراكات الكفيلة بتعزيز قدرة المنظمة ومقر إقليم الشمال في المرحلة القادمة.

كما أكد محافظ القاهرة في كلمته على أنه خلال المرحلة القادمة وتمهيدًا لاستضافة لـ 25 Africities ستعمل محافظة القاهرة على إتاحة كل الخبرات التي تملكها مع دعوتهم للنظر في إمكانية عقد اتفاقيات توأمة حيث إن مواجهة التحديات التي تواجهها المدن الأفريقية تحتاج إلى تبادل الخبرات.

وقال محافظ القاهرة: لدينا نماذج ناجحة يمكن تبادلها سواء على المستوى الثنائي من خلال اتفاقيات توأمة أو من خلال الدعوة لمؤتمرات نوعية يتم التنسيق بشأنها مع جان بيير امباسي منها أيضا موضوعات تتعلق بالتدريب حيث تم خلال اجتماعات مجلس المدن الأفريقية في الأقصر التوقيع على اتفاقيه التدريب بين جهات التدريب التابعة للمنظمة ومركز التنمية المحلية في سقارة وهو ما سيتيح آفاق للتدريب خاصة في إطار ما تم الاتفاق عليه في المذكرة المشتركة التي تم توقيعها مع التركيز على الآفاق المستقبلية على رأسها تحدي الرقمنة وسد الفجوة الرقمية وتحدي المناخ والتنمية الاقتصادية وغيرها من التحديات.

كما أكد محافظ القاهرة على حرص محافظة القاهرة على تقديم كل ما من شأنه دعم جهود المنظمة مثمنًا الدعم الموجه لاختيار القاهرة عضواً في المجلس التنفيذي ضمن الترشيحات والانتخابات التي سيتم عقدها في كيسومو، مشيرًا إلى حرصه الكامل على وضع امكانيات محافظة القاهرة لخدمه انعقاد ناجح لهذه الدورة المهمة لـ 2022 Africities في مدينة كيسومو الكينية.

شارك في المؤتمر السيدة كريستين ندوتوم، رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، وجان بيير امباسي، سكرتير عام المنظمة، وماكورة كوليبالي، رئيسة شبكة النساء المحلية المنتخبة الأفريقية - ريفيلا.