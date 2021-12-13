مؤسسة "أونا" تحتفل بالزملاء الفائزين والمُكرمين بجائزة الصحافة العربية (صور)

كتب ـ مصراوي:

احتفلت مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام التي تضم مواقع "مصراوي، يالاكورة، الكونسلتو، شيفت"، بالزملاء الفائزين والمُكرمين بجائزة الصحافة العربية بدبي، حيث فاز الزميل عبد الله عويس، الصحفي بقسم التحقيقات، بجائزة الصحافة العربية، فئة الشباب، عن 5 موضوعات من أعماله الصحفية المختلفة، كان أبرزها ملفاً وثائقياً مصوراً بعنوان "وباءٌ في القاهرة".. كيف غيَّر "كورونا" وجه العاصمة؟

وتصدر الزملاء محمد الصاوي وسامح غيث ومها صلاح الدين ومارينا ميلاد، ترشيحات القائمة القصيرة لجائزة الصحافة العربية، بفئتي التحقيقات الاستقصائية، والصحافة الإنسانية.

وهنأ الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، الزملاء الفائزين، قائلا: "نجاحكم وتفوقكم المهني يلقي عليكم بمزيد من المسئولية"، متمنياً لهم مزيدا من التميز في السنوات القادمة.

وحضر الاحتفال، محمد سمير رئيس التحرير المناوب لمؤسسة أونا، وعلاء الغطريفي رئيس التحرير التنفيذي لمؤسسة أونا، وعدد كبير من الزملاء الصحفيين والعاملين بمواقع وقطاعات المؤسسة.

الموضوعات الفائزة والمُكرمة:

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