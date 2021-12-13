​وزيرة البيئة عن التغيرات المناخية: "الوقت اللي فاضل قليل علشان نلحق نفسنا"

كتب- محمد نصار:

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن العلاقة وثيقة بين البيئة والصحة في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة وشركة سانوفي، في إطار المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر".

وأضافت فؤاد، أنه في حالة وجود نظام بيئي صحي ومتكامل سنتمكن من ضمان العيش الكريم على سطح الكوكب.

وتابعت: ملف البيئة الآن وآثار تغيرات المناخية وحدة هذه الآثار من حيث القوة سواء ارتفاع الحرارة أو طقس مختلف تماما من ناحية السيول والأعاصير والأمطار، يستوجب دخول هذا الملف في مختلف المجالات.

وواصلت وزيرة البيئة: كل الإجراءات مرتبطة ببعضها، وما حدث في أسوان غير طبيعي ولا يحدث كل عام، وغيرها من الأمور والظواهر الأخرى وكل ما نستخدمه يوميا في حياتنا يتأثر بتغير المناخ.

وأشارت إلى أن الوزارة تسعى إلى نشر العديد من الشراكات مع مختلف القطاعات من أجل زيادة الوعي البيئي وخلق أفكار جديدة لمواجهة التغيرات المناخية.

وقالت: لازم الجيب الجاي يبقى فكره مختلف ولا يمكن أن يكون كما ننظر الآن لملف البيئة، وما نقوم به الآن من أجل أن يشعر الجيل القادم بحجم المشكلة واستكمال الراية.. الوقت اللي فاضل قليل جدا علشان نلحق نفسنا في اللي بنعمله ومعندناش خيار آخر أو كوكب آخر للعيش فيه.

يحضر المؤتمر شريف عمر، مدير عام شركة سانوفي في مصر والسودان وإريتريا وعدد من القيادات المعنية كما يهدف البروتوكول إلى دعم جهود الحد من آثار التغيرات المناخية ورفع الوعي البيئي لمختلف فئات المجتمع.

ويعد هذا التعاون مع شركة سانوفي هو التعاون الأول كشركة متخصصة في مجال الرعاية الصحية.