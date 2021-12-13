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طلب إحاطة بشأن تفعيل دور مركز تحديث الصناعة

08:30 م الإثنين 13 ديسمبر 2021
طلب إحاطة بشأن تفعيل دور مركز تحديث الصناعة

الدكتور أيمن محسب

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصناعة والتجارة، بشأن إعادة تفعيل دور مركز تحديث الصناعة، قائلا: "دوره غير ملموس فى واحد من أهم القطاعات".

وأوضح "محسب"، أن مركز تحديث الصناعة معني بتقديم الدعم الفنى للمصانع وتقديم البرامج التدريبية المطلوبة ودعم الصناعة بمختلف القطاعات والتوجهات مما يعنى أن دوره مهم خلال الفترة المقبلة مع الحراك الصناعي الذي نشهده خلال السنوات الأخيرة.

وتابع عضو مجلس النواب: "ليس من المعقول أن يكون أن هناك اهتمام من قبل القيادة السياسية بملف الصناعة لما تمثله من أهمية على الاقتصاد الرسمى للدولة، ويعد بمثابة قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل، وتشغيل الشباب، وزيادة دخل المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، فيجب أن تكون الخطوات على الأرض ترجمة لخطة التنمية وما تصبو إليه الدولة".

وطالب البرلماني، تفعيل دور المركز لدعم المؤسسات الصناعية، وخلق بيئة أعمال مواتية للقطاع الصناعي، على أن يكون هناك تنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن تحقيق الهدف الذي تأسس من أجله.

أيمن محسب مجلس النواب مركز تحديث الصناعة مجلس الوزراء وزارة الصناعة

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