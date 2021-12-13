حدث في 8 ساعات| رسوم جديدة على 35 سلعة.. وموعد صرف رواتب ديسمبر لموظفي الدولة

كتب– أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

- رسوم على الملاهي والمشروبات الغازية والروحية.. ننشر نص تعديل قانون تنمية موارد الدولة

يناقش مجلس النواب غدًا الثلاثاء، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

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- المالية تصرف مرتبات شهر ديسمبر لموظفي الحكومة الأسبوع المقبل

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل.

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- اعترافات المتهمة بانتحال صفة مستشارة بالرئاسة في التسريب المفبرك| فيديو

أدلت المتهمة ميرفت محمد علي أحمد، في اعترافاتها بشأن المحادثة الصوتية المفبركة، إنها من مواليد 1969، وإنها قامت بالعمل في مجال المقاولات لزيادة دخلها، وتعرفت في شهر سبتمبر الماضي على شخص يعمل في نفس المجال ادعى أن اسمه فاروق القاضي، وله علاقات مع مسئولين كبار في الدولة.

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- توجيه جديد من الرئيس السيسي بشأن الآئمة المتميزين

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

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- هيئة قناة السويس: استخدام الطاقة المتجددة في إنارة محطات المراقبة بطول المجرى الملاحي

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة أداء ونشاط هيئة قناة السويس خلال العام الحالي".

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- الداخلية تكشف حقيقة التسريبات المفبركة لإحدى مؤسسات الدولة (فيديو وصور)

كشفت وزارة الداخلية اليوم الاثنين، حقيقة التسريب المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة، والذي تناولته أحدى القنوات الفضائية المنتمية لتنظيم الإخوان الإرهابي.

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