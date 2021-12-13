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وزير التموين: أصدرنا أكثر 650 ألف بطاقة تموين لأصحاب تكافل وكرامة في 3 سنوات

07:20 م الإثنين 13 ديسمبر 2021
وزير التموين: أصدرنا أكثر 650 ألف بطاقة تموين لأصحاب تكافل وكرامة في 3 سنوات

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين إن الوزارة تدعم المواطن في مجالات شتى ومن خلال برامج متعددة لتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، موضحًا أنه أصدر قرارًا بأن من يحصل على معاش تكافل وكرامة يحصل على بطاقة تموينية بشكل آلي.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير اليوم الاثنين، في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي.

وأوضح أن هناك توصيل إلكتروني بين التموين ووزارة التضامن وتم استخراج بطاقات تموين المستحقة لمعاش تكافل وكرامة، مضيفًا: "أصدرنا من أكثر 650 ألف بطاقة تموين لأصحاب معاش تكافل وكرامة خلال 3 سنوات الماضية ولإزالنا تتلقى طلبات".

وأضاف الوزير: "أول ما تتكامل قاعدة البيانات في التحول الرقمي، ستكون هناك حماية اجتماعية أكثر بدقة وسيصل الحق لمستحقيه".

علي المصيلحي وزير التموين تكافل وكرامة بطاقة تموينية

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