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توقيع عقد إنشاء أول دير تابع للكنيسة القبطية في اليونان

06:23 م الإثنين 13 ديسمبر 2021
توقيع عقد إنشاء أول دير تابع للكنيسة القبطية في اليونان

الأنبا باڤلوس

كتب- مينا غالي:

وقع الأنبا باڤلوس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية باليونان والجزر التابعة لها عقد إسناد أعمال البناء لأول دير قبطي باليونان في محافظة ثيڤا.

ويتوافق تاريخ التوقيع مع العيد الخامس لتدشين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية باليونان، بيد البابا تواضروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية الأنبا باڤلوس.

وتسعى إيبارشية اليونان برئاسة الأنبا بافلوس إلى التوسع في عدد كنائسها، وبناء الأديرة القبطية التابعة لها، بهدف دعم أقباط المهجر المقيمين باليونان روحيًا.

وتم تأسيس إيبارشية اليونان كإيبارشية قبطية جديدة وقت سيامة الانبا بافلوس أسقفاَ للإيبارشية بيد البابا تواضروس الثاني الذي نجح في الحصول على اعتراف الحكومة اليونانية والكنيسة اليونانية الأرثوذكسية بكنيستنا القبطية الأرثوذكسية في اليونان، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الكنيسة المعاصر، وألقى كلمة في البرلمان اليوناني بهذه المناسبة في سبتمبر 2014.

الأنبا با?لوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليونان أول دير قبطي باليونان

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