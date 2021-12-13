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رئيس مجلس الشيوخ يلتقي سفير الهند في القاهرة

06:09 م الإثنين 13 ديسمبر 2021
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كتب- نشأت علي:

التقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، في مكتبه اليوم الاثنين، مع سفير جمهورية الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه.

واستهل رئيس مجلس الشيوخ اللقاء بالترحيب بالسفير والوفد المرافق له، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين مصر وجمهورية الهند ، وتم مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأكد عبدالرازق أن العلاقات المصرية الهندية تتمتع بخصوصية تاريخية وأن مصر تحرص على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

وأضاف ان مصر تتطلع من الهند الدولة الصديقة ان تكون داعمة ومساندة لمصر في كافة المجالات علي مختلف اﻷصعدة.

ومن ناحيته أعرب السفير الهندي بسعادته بهذا اللقاء المثمر، وأكد أن الهند ومصر يجمعهما علاقة شراكة متنامية متعددة الأوجه ، وأضاف أن بلاده كدولة صديقة لمصر تتطلع لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، موضحًا أن استثمارات الهند في مصر تمثل أهم مجالات التعاون بين البلدين، إلى جانب الصادرات والواردات بين البلدين، متطلعاً لزيادة التعاون بين الهند ومصر.

الهند عبدالوهاب عبدالرازق مجلس الشيوخ أجيت جوبتيه

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