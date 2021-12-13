لجنة برلمانية توافق على زيادة ضريبة دخول المسارح والملاهي بنسبة 2000%

كتب- محمد عبدالناصر:



وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، علي قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

حيث نصت المادة الخامسة من مشروع القانون والتي تتضمن زيادة فئة الضريبة المستحقة على بعض الأنشطة والحد الأدنى للضريبة ليصبح 20 جنيهًا بدلًا من جنيه واحد.

كما نصت المادة السابعة بإضافة مادة جديدة رقم السادسة مكررا، للقانون رقم 24 لسنة 1999، تجيز لمجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة العليا للسياحة، وموافقة وزير المالية والوزير المختص بالسياحة تقرير إعفاء كلي أو جزئي من الضريبة المستحقة، لمدة محددة واماكن معينة.

​