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هيئة قناة السويس: استخدام الطاقة المتجددة في إنارة محطات المراقبة بطول المجرى الملاحي

05:57 م الإثنين 13 ديسمبر 2021
هيئة قناة السويس: استخدام الطاقة المتجددة في إنارة محطات المراقبة بطول المجرى الملاحي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة أداء ونشاط هيئة قناة السويس خلال العام الحالي".

كما عرض رئيس هيئة قناة السويس جهود الهيئة لتطوير أسطولها البحري وما يضمه من قاطرات وكراكات حفر ولنشات الإرشاد وأقسام مكافحة التلوث ومراكب الصيد وناقلات الوقود، فضلًا عن جهود تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة بطول 40 كم، والتي تشمل ازدواج القناة وتوسعة وتعميق المجرى الملاحي لها، لتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة للقناة.

كما اطلع الرئيس في ذات السياق على جهود تطوير منظومة الطاقة الخاصة بقناة السويس، حيث ستستخدم الطاقة الجديدة والمتجددة من الرياح والطاقة الشمسية في إنارة محطات المراقبة بطول مجرى القناة.

هيئة قناة السويس محطات المراقبة أسامة ربيع السيسي

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